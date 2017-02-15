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Виктор Иконников:
«Кадры – главный ресурс, который двигает регион вперёд»

15 февраля 10:00 Образование Наука

В Архангельской области началось обучение 19-го потока Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Официальный старт новому учебному сезону дали заместитель председателя правительства региона Виктор Иконников и проректор Северного Арктического федерального университета Сергей Сорокин.

Как отметил Виктор Иконников, интерес к Президентской программе в Поморье год от года растёт. За 18 лет обучение прошли более тысячи северян.

В этом году благодаря активному сотрудничеству регионального ресурсного Президентская программа – совместный проект федерального центра и регионов. Обучение финансируется из трёх источников: федерального бюджета, областной казны и средств предприятий.центра и департамента государственной гражданской службы и кадров администрации губернатора и правительства Архангельской области квоту на обучение удалось увеличить до 28 человек.

— По количеству слушателей среди регионов Северо-Запада России Архангельская область заняла третье место после Санкт-Петербурга и Ленинградской области, – сообщил Виктор Иконников. – В масштабах страны Поморье входит в двадцатку лучших субъектов по этому направлению.

Он отметил: выпускники программы сегодня успешно работают в органах государственной и муниципальной власти, эффективно реализуют полученные знания и опыт в бизнесе.

– Архангельская область будет продолжать участие в этом проекте, потому что кадры для экономики и управления – это самый главный ресурс, который двигает наш регион вперёд, – подчеркнул Виктор Иконников.

550 часов для лучших из лучших

Слушателями нового потока стали управленцы «Звёздочки», Севмаша, «Арктики», Архангельского ЦБК, Банка ВТБ, а также представители малого и среднего бизнеса, сферы образования и культуры.

Исполняющий обязанности директора Архангельского регионального ресурсного центра Татьяна Бокова рассказала: в этом году было подано более 50 заявлений, до второго этапа дошли 36 человек.

Претенденты проходили тестирования по английскому языку и информационным технологиям, писали эссе, участвовали в собеседованиях и представляли собственные проекты.

Лучших из лучших ожидает 550-часовой учебный курс, причём примерно треть этого времени будет посвящена совершенствованию владения английским языком.

По итогам учёбы слушателям предстоит подготовить и защитить дипломные работы по актуальной проблематике в сфере экономики и управления. Приветствуются исследования, выполненные на иностранном языке.

С началом учёбы слушателей поздравили министр природных ресурсов и ЛПК области Константин Доронин, заместитель министра по экономическому развитию региона Олег Бачериков, директор Высшей школы экономики, управления и права САФУ Надежда Чертова и другие представители университета, а также выпускники программы прошлых лет.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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