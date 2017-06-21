Власть и общественные организации отстаивают законные интересы жителей региона

Тему защиты прав потребителей обсудили на координационном совете по вопросам развития торговой деятельности в Архангельской области.

Возглавил работу заместитель председателя правительства региона Евгений Фоменко.

Участие в заседании приняли представители территориального управления Роспотребнадзора, профильных ведомств правительства региона, полиции, общественных организаций и предприятий торговли.

Центральным вопросом повестки стало обсуждение результатов межведомственной работы, проводимой в рамках реализации плана по защите прав потребителей на территории Поморья на 2014–2020 годы.

Евгений Фоменко подчеркнул:

«Защита прав потребителей – это один из ключевых элементов межведомственного взаимодействия органов власти всех уровней. Речь прежде всего о благополучии жителей региона, их законном праве на качественные товары и услуги».

Результаты реализации плана по итогам прошлого года представила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Архангельской области Ольга Пивоварова.

Один из важнейших итогов: 100 процентов судебных решений, по которым управление представило в суд свои заключения, было вынесено в пользу потребителей.

Выстроить эффективную систему

Общая сумма, которую по решениям судов нарушители должны выплатить пострадавшим от некачественных товаров и услуг жителям, превышает 2,8 млн рублей.

Всего за 2016 год поступило более 2700 письменных и устных обращений.

— В результате проведения проверок и административных расследований подтвердилось 365 обращений, составлено 499 протоколов об административных нарушениях, – сообщила Ольга Пивоварова.

Свой опыт работы по защите прав потребителей представил председатель правления региональной общественной организации «Правозащита» Сергей Хромов. Эта организация также активно помогает людям отстаивать свои законные права в судах.

По итогам обсуждения Евгений Фоменко отметил:

«Безусловно, органам власти нужно продолжить межведомственное взаимодействие и усилить эту работу. Весьма значим вклад в это дело общественных организаций. Общими усилиями необходимо выстроить эффективную систему защиты, при которой любое противоправное действие в адрес потребителей будет пресекаться».

«Задвоение» марки: требуется инструктаж

Особое внимание участники КС уделили обсуждению вопроса о «задвоении» акцизных и федеральных специальных марок в Единой государственной системе учёта производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Суть проблемы в том, что при продаже алкоголя возникают ситуации, при которых одна и та же марка, нанесённая на бутылку, отражается в ЕГАИС несколько раз. С начала этого года в Поморье зафиксировано 970 случаев.

Цена вопроса за такое нарушение для предпринимателя весьма значительна: административный штраф в размере порядка 200 тысяч рублей (часть 2 статьи 14.16 и статья 14.19 КоАП РФ).

Как отметили участники заседания, для деревенского или поселкового магазина даже один такой штраф может иметь большие негативные последствия.

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова сообщила: по результатам анализа, проведённого специалистами министерства, основной причиной «задвоения» марки является человеческий фактор, а именно – ошибки кассира.

Для того, чтобы их избежать, руководителям предприятий необходимо проинструктировать свой персонал по следующим позициям:

при сканировании алкогольной продукции в случае задержки ответа сервера следует немножко подождать (не менее 15 секунд);



при продаже одного и того же вида товара необходимо сканировать каждую бутылку, а не проводить через сканер одну и ту же несколько раз;



при нечитаемом штрих-коде не следует сканировать другую бутылку, отдавая покупателю ту, информация на которой повреждена. Какая бутылка сканируется, ту и должен получить покупатель;



при возврате товара бутылку также необходимо отсканировать, но провести операцию с отрицательным знаком;



нельзя покупать товар в другом розничном магазине с целью выставить его в своём торговом зале. Иначе «задвоение» марки будет неизбежно.



Кстати, информация о «задвоенных» продажах направляется в личный электронный кабинет обладателей лицензии на торговлю алкоголем.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области