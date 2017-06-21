Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Власть и общественные организации отстаивают законные интересы жителей региона

21 июня 16:35 Торговля НКО

Тему защиты прав потребителей обсудили на координационном совете по вопросам развития торговой деятельности в Архангельской области.

Возглавил работу заместитель председателя правительства региона Евгений Фоменко.

Участие в заседании приняли представители территориального управления Роспотребнадзора, профильных ведомств правительства региона, полиции, общественных организаций и предприятий торговли.

Центральным вопросом повестки стало обсуждение результатов межведомственной работы, проводимой в рамках реализации плана по защите прав потребителей на территории Поморья на 2014–2020 годы.

Евгений Фоменко подчеркнул:

«Защита прав потребителей – это один из ключевых элементов межведомственного взаимодействия органов власти всех уровней. Речь прежде всего о благополучии жителей региона, их законном праве на качественные товары и услуги».

Результаты реализации плана по итогам прошлого года представила начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Архангельской области Ольга Пивоварова.

Один из важнейших итогов: 100 процентов судебных решений, по которым управление представило в суд свои заключения, было вынесено в пользу потребителей.

Выстроить эффективную систему

Общая сумма, которую по решениям судов нарушители должны выплатить пострадавшим от некачественных товаров и услуг жителям, превышает 2,8 млн рублей.

Всего за 2016 год поступило более 2700 письменных и устных обращений.

— В результате проведения проверок и административных расследований подтвердилось 365 обращений, составлено 499 протоколов об административных нарушениях, – сообщила Ольга Пивоварова.

Свой опыт работы по защите прав потребителей представил председатель правления региональной общественной организации «Правозащита» Сергей Хромов. Эта организация также активно помогает людям отстаивать свои законные права в судах.  

По итогам обсуждения Евгений Фоменко отметил:

«Безусловно, органам власти нужно продолжить межведомственное взаимодействие и усилить эту работу. Весьма значим вклад в это дело общественных организаций. Общими усилиями необходимо выстроить эффективную систему защиты, при которой любое противоправное действие в адрес потребителей будет пресекаться».

«Задвоение» марки: требуется инструктаж

Особое внимание участники КС уделили обсуждению вопроса о «задвоении» акцизных и федеральных специальных марок в Единой государственной системе учёта производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Суть проблемы в том, что при продаже алкоголя возникают ситуации, при которых одна и та же марка, нанесённая на бутылку, отражается в ЕГАИС несколько раз. С начала этого года в Поморье зафиксировано 970 случаев.

Цена вопроса за такое нарушение для предпринимателя весьма значительна: административный штраф в размере порядка 200 тысяч рублей (часть 2 статьи 14.16 и статья 14.19 КоАП РФ).

Как отметили участники заседания, для деревенского или поселкового магазина даже один такой штраф может иметь большие негативные последствия.

Министр АПК и торговли Архангельской области Ирина Бажанова сообщила: по результатам анализа, проведённого специалистами министерства, основной причиной «задвоения» марки является человеческий фактор, а именно – ошибки кассира.

Для того, чтобы их избежать, руководителям предприятий необходимо проинструктировать свой персонал по следующим позициям:

  • при сканировании алкогольной продукции в случае задержки ответа сервера следует немножко подождать (не менее 15 секунд);
  • при продаже одного и того же вида товара необходимо сканировать каждую бутылку, а не проводить через сканер одну и ту же несколько раз;
  • при нечитаемом штрих-коде не следует сканировать другую бутылку, отдавая покупателю ту, информация на которой повреждена. Какая бутылка сканируется, ту и должен получить покупатель;
  • при возврате товара бутылку также необходимо отсканировать, но провести операцию с отрицательным знаком;
  • нельзя покупать товар в другом розничном магазине с целью выставить его в своём торговом зале. Иначе «задвоение» марки будет неизбежно.

Кстати, информация о «задвоенных» продажах направляется в личный электронный кабинет обладателей лицензии на торговлю алкоголем.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

21 июня

Власть и общест­вен­ные органи­за­ции отста­ивают закон­ные интере­сы жите­лей региона

21 июня

Сло­вом и делом: новый импульс полу­чат про­ек­ты, свя­зан­ные с вос­пита­ни­ем юных северян

21 июня

Мета­фори­чес­кие карты помога­ют моло­дежи решить пси­хо­ло­ги­чес­кие проблемы

20 июня

Мария Еро­хина завое­вала сереб­ря­ную медаль на пер­венстве мира по пауэр­лиф­тин­гу

20 июня

Про­фил­ак­тика нар­кома­нии: власть и общест­вен­ность соз­да­дут откры­тую пло­щад­ку в социаль­ных сетях

20 июня

Аль­бина Сами­гул­лина выиг­рала «брон­зу» чем­пи­она­та Рос­сии среди лиц с нару­шени­ями интел­лек­та

20 июня

В Поморье появил­ся новый тур­марш­рут

20 июня

На «Коман­де 29» раз­рабо­та­ют стра­те­гию иннова­ци­он­ного раз­ви­тия регио­на и турис­тич­ес­кие идеи

20 июня

На выставке «Вой­на и мифы» предс­та­вят книгу памя­ти «Бес­смертно­го полка»

20 июня

В День памя­ти и скор­би в Архан­гель­ске зажгут свечи памяти

20 июня

Поморье отме­тит все­рос­сийс­кий олим­пийс­кий день боль­шим спор­тивным празд­ни­ком

20 июня

Зри­тели рок-фес­тива­ля «Мост» смог­ли про­верить свою финан­со­вую гра­мот­ность

20 июня

На чем­пи­она­те Рос­сии по пара­бад­минто­ну Миха­ил Чивик­син завое­вал три медали

20 июня

Школь­ники с роди­ны Ломо­носо­ва отпра­вились в Париж

20 июня

В лет­них спор­тивных играх среди горо­дов и райо­нов пер­вое место заняла коман­да Котласа

19 июня

Более 12 тысяч обраще­ний поступи­ло регио­наль­ному упол­номо­чен­ному по пра­вам чело­века в про­шлом году

19 июня

Три врача из Архан­гель­ской области стали победи­те­ля­ми все­рос­сийско­го конкурса

19 июня

Совет Феде­ра­ции своим постан­ов­лени­ем под­дер­жал пред­ложе­ния региона

19 июня

Органи­за­то­ры «Коман­ды 29» рас­ска­жут о новой кон­цеп­ции про­веде­ния моло­дёж­ного форума

Похожие новости

21 июня Общество

Власть и общест­вен­ные органи­за­ции отста­ивают закон­ные интере­сы жите­лей региона

14 июня Общество

Неде­ля рос­сийско­го рит­ей­ла: борь­ба с «неле­гала­ми» и под­дер­жка доб­росо­вест­но­го бизнеса

29 мая Губернатор

Игорь Орлов поста­вил задачу навес­ти поря­док в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли Архан­гель­ска

11 мая Общество

С 13 мая повыша­ют­ся мини­маль­ные цены на алкоголь

5 мая Районы

Луч­шие места на Мар­гари­тин­ской ярмарке пре­дос­та­вят това­роп­ро­из­води­те­лям Поморья

4 мая Общество

Мар­гари­тин­ская ярмарка «наве­дёт мос­ты» между Поморьем и Сербией

4 мая Общество

Ремес­ленный форум с учас­ти­ем луч­ших мас­те­ров Поморья ста­нет «изю­мин­кой» Мар­гари­тин­ской ярмарки

24 апреля Промышленность

Утвержд­ён пере­чень това­ров, при про­даже кото­рых обя­затель­но при­ме­не­ние кас­совых аппаратов

8 июня Общество

Объяв­лен кон­курс иннова­ци­он­ных социаль­ных проектов

8 июня Соцзащита

Социаль­но ориен­тиро­ван­ным неком­мерч­ес­ким органи­заци­ям – «зелё­ный свет»!

5 июня Общество

В Архан­гель­ске собе­рут­ся полуфи­нал­ис­ты III все­рос­сийско­го кон­курса соци­окуль­тур­ных про­ек­тов «Куль­тур­ная мозаика»

5 июня Общество

Центр социаль­ных тех­ноло­гий «Гарант» под­во­дит итоги сбора заявок на кон­курс «Актив­ное поколе­ние»

5 июня Общество

Актив­ис­ты Пинежья праз­дну­ют юби­лей фес­тива­ля «Вер­коль­ские пер­воцве­ты»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия