Мороз продлил выходные: в некоторых школах Поморья отменены занятия

Кратковременные морозы, пришедшие в Архангельскую область, послужили причиной отмены занятий в ряде школ Поморья. Понедельник,
6 февраля, стал выходным днём для учеников начальных классов.
Обращаем внимание, что руководство каждой школы самостоятельно принимает решение об отмене занятий, учитывая температуру наружного воздуха.
В последующие дни синоптики прогнозируют значительное потепление. Тем не менее, родителям школьников стоит знать, что существуют нормы, которые позволяют ввести ограничения на организацию образовательного процесса в школах.
При принятии решения об отмене учебных занятий рекомендуется руководствоваться следующими показателями:
Прежде чем отпустить ребёнка в школу, родителям необходимо выяснить, проводятся уроки или нет. Если занятия отменены, а ученик всё же пришёл в класс, то обратно домой его отправлять не будут – уроки пройдут в рамках запланированной программы.