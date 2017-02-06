Мороз продлил выходные: в некоторых школах Поморья отменены занятия

Кратковременные морозы, пришедшие в Архангельскую область, послужили причиной отмены занятий в ряде школ Поморья. Понедельник,

6 февраля, стал выходным днём для учеников начальных классов.

Обращаем внимание, что руководство каждой школы самостоятельно принимает решение об отмене занятий, учитывая температуру наружного воздуха.

В последующие дни синоптики прогнозируют значительное потепление. Тем не менее, родителям школьников стоит знать, что существуют нормы, которые позволяют ввести ограничения на организацию образовательного процесса в школах.

При принятии решения об отмене учебных занятий рекомендуется руководствоваться следующими показателями:

при температуре минус 25 градусов и ниже могут не посещать школу ученики 1 – 4 классов;



если столбик термометра опустится до отметки в 30 градусов, то уроки могут быть отменены для учеников 1–9 классов;



при температуре от минус 30 градусов и ниже школы могут отменить занятия для учеников всех классов.



Прежде чем отпустить ребёнка в школу, родителям необходимо выяснить, проводятся уроки или нет. Если занятия отменены, а ученик всё же пришёл в класс, то обратно домой его отправлять не будут – уроки пройдут в рамках запланированной программы.

Министерство образования и науки Архангельской области