Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Мороз продлил выходные: в некоторых школах Поморья отменены занятия

6 февраля 9:30

Кратковременные морозы, пришедшие в Архангельскую область, послужили причиной отмены занятий в ряде школ Поморья. Понедельник,
6 февраля, стал выходным днём для учеников начальных классов.

Обращаем внимание, что руководство каждой школы самостоятельно принимает решение об отмене занятий, учитывая температуру наружного воздуха.

В последующие дни синоптики прогнозируют значительное потепление. Тем не менее, родителям школьников стоит знать, что существуют нормы, которые позволяют ввести ограничения на организацию образовательного процесса в школах. 

При принятии решения об отмене учебных занятий рекомендуется руководствоваться следующими показателями:

  • при температуре минус 25 градусов и ниже могут не посещать школу ученики 14 классов;
  • если столбик термометра опустится до отметки в 30 градусов, то уроки могут быть отменены для учеников 1–9  классов;
  • при температуре от минус 30 градусов и ниже школы могут отменить занятия для учеников всех классов.

Прежде чем отпустить ребёнка в школу, родителям необходимо выяснить, проводятся уроки или нет. Если занятия отменены, а ученик всё же пришёл в класс, то обратно домой его отправлять не будут – уроки пройдут в рамках запланированной программы.

Министерство образования и науки Архангельской области

Образование

6 февраля

Мороз про­длил выход­ные: в неко­торых шко­лах Поморья отмене­ны занятия

3 февраля

Педа­гоги и школь­ники Поморья могут стать участ­ни­ками фес­тива­ля «Хра­ни огонь род­ного очага»

3 февраля

Игорь Ску­бен­ко: «Доп­ол­нитель­ное образо­ва­ние не зна­чит вто­рос­теп­ен­ное»

3 февраля

«Вычис­ле­ния на Grid сис­тем­ах»: в САФУ прой­дёт меж­дуна­род­ная науч­но-прак­тич­ес­кая школа

2 февраля

В Архан­гель­ске нача­ла рабо­ту про­фори­ен­тац­ион­ная выставка для молодёжи

2 февраля

Круп­ные ком­па­нии гото­вы под­дер­жать регио­наль­ный чем­пи­онат WorldSkills

1 февраля

130 школь­ни­ков и сту­ден­тов Поморья участ­во­вали во вто­ром этапе выпуск­но­го сочинения

1 февраля

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: стали известны имена участ­ни­ков III сезона

1 февраля

Школь­ни­ков Поморья приг­лаша­ют на выставку «Нау­ка, образо­ва­ние и карьера»

30 января

Поморье гото­вит­ся к пер­вому регио­наль­ному чем­пи­она­ту WorldSkills Russia

28 января

«Пле­сецк» запус­тит раке­ту в честь юби­лея региона

28 января

Образцо­вая школа – в кос­мич­ес­кой гавани

27 января

В шко­лах Поморья про­хо­дят спе­циаль­ные уроки безо­пас­ности

26 января

26 января сос­то­ит­ся област­ное соб­ра­ние роди­те­лей выпуск­ни­ков девя­тых классов

25 января

Педа­гоги Архан­гель­ска смо­гут при­со­еди­ниться к про­грамме нас­тавни­чес­тва

25 января

Сту­ден­ты про­фтеха получи­ли окон­чатель­ную отсро­чку от служ­бы в армии

25 января

В помощь выпуск­ни­кам: Рособр­на­дзор начал пуб­лика­цию виде­окон­суль­та­ций по под­гот­ов­ке к ЕГЭ-2017

25 января

Луч­шие учё­ные и сту­ден­ты Поморья получи­ли имен­ные губер­нат­ор­ские стипендии

24 января

В Кату­нино про­шла кве­ст-иг­ра «Про­Выбо­ры»

["Nothing to render, template heads with {"section":"","tag":"","id":"kdovfasf","filter":null,"keys":[],"limit":"9","css":{"fe-3col":true,"fe-block-primary":true,"fe-noaux":true,"fe-shim2":true,"fl":true},"pics":null,"headliner":null,"title":"Похожие новости","readmore":"Все новости сегодня...","reverse":"reverse"}",null]

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия