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На всероссийском фестивале ГТО Поморье будет представлять команда школьников из Северодвинска

18 октября 16:00 Спорт

18 октября в международном детском центре «Артек» стартует III всероссийский фестиваль ГТО.

Команда Архангельской области представлена северодвинскими школьниками. Большинство ребят – из школы № 6 с углубленным изучением иностранных языков и гимназии № 14. По одному представителю делегировали лицей № 17 и школа №2.

Всероссийский фестиваль ГТО – одно из ключевых мероприятий комплекса. Сразиться в финале предстоит региональным сборным в составе мальчиков и девочек в возрасте 11–12 лет, а также юношей и девушек в возрасте 13–15 лет. Это третья и четвертая возрастные ступени комплекса ГТО.

В этом году в борьбе за право попадания в состав сборных команд от субъектов Российской Федерации приняли участие более 150 тысяч школьников.

В финальном этапе выступят 680 учащихся. В командах только лучшие: обладатели золотых знаков отличия ГТО, ставших победителями по итогам многоборья комплекса.

Помимо испытаний ГТО, команды ждет эстафета и соревнования по самозащите без оружия. Кроме того, в конкурсную программу смотра войдут творческие состязания на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников, на лучшую спортивную агитбригаду по теме «Займись спортом! Участвуй в ГТО!» и конкурс на определение лучшего юного спортивного журналиста.

Участников ждёт насыщенная образовательная программа.

Победители и призёры командного зачёта будут определены по сумме очков, заработанных в спортивных состязаниях и конкурсах. Команда-победитель увезёт с собой переходящий Кубок фестиваля ГТО.

Агентство по спорту Архангельской области

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