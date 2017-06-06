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Более 90 миллионов рублей составила прибыль госпредприятий Архангельской области

6 июня 12:15 Госимущество

Такая цифра была озвучена на коллегии регионального министерства имущественных отношений, где рассматривались итоги финансово-хозяйственной деятельность государственных унитарных предприятий Архангельской области и акционерных обществ дорожной отрасли, находящихся в государственной собственности.

На коллегии были заслушаны доклады руководителей предприятий об итогах деятельности за 2016 год и первый квартал 2017 года. 

За 2016 год акционерные общества перевыполнили основные плановые показатели. Выручка по основному виду деятельности за год увеличилась на 23 процента, чистая прибыль составила 94,3 млн рублей, в бюджет Архангельской области поступят дивиденды в сумме 33 млн рублей.

Кроме того, в 2016 году обществами уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в сумме 424,2 млн рублей.

По итогам докладов принято решение признать работу акционерных обществ удовлетворительной.

Министерство имущественных отношений Архангельской области

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