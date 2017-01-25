В Архангельске стартовало первенство СЗФО по настольному теннису

25 января на базе центра развития спорта «Норд Арена» стартовало первенство Cеверо-Западного федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок 1999 года рождения и моложе.

На соревнования приехали сильнейшие теннисисты из шести регионов Севера-Запада России. Помимо хозяев соревнований, в борьбу за медали вступили спортсмены Вологодской, Ленинградской, Калининградской областей, республик Коми и Карелии.

— Уровень архангельской школы тенниса очень вырос за последнее время. Подтверждение тому – хорошие результаты как на Северо-Западе, так и на всероссийских соревнованиях. Надеюсь , что и на «домашнем» турнире наши спортсмены достойно будут защищать честь Архангельской области. Всем участникам хочу пожелать красивой игры и удачи, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Соревнования будут проходить в течение четырех дней. Сегодня в программе турнира – командные состязания. По оценке специалистов, наши земляки имеют большие шансы завоевать золотые медали. После этого участники турнира выявят сильнейших в парном и личном зачетах.



Торжественное закрытие первенства СЗФО состоится 28 января в 15.00.

Агентство по спорту Архангельской области