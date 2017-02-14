Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Территория науки: выездное заседание Госкомиссии по Арктике прошло в Архангельске

14 февраля 19:20 Арктика – территория диалога Арктика
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Вопросы подготовки международного форума «Арктика – территория диалога» стали приоритетной темой выездного заседания рабочей группы «Развитие образования и науки» Госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое прошло сегодня в Архангельске.

В заседании приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова,  а также представители профильных федеральных и региональных ведомств, депутаты и учёные.

Впервые заседание рабочей группы Госкомиссии по развитию Арктики прошло в формате выездного заседания. Архангельск был определен в качестве места встречи членов рабочей группы неслучайно.

С одной стороны, вопросы образования и науки становятся всё более значимыми в современных условиях: именно Арктика в наибольшей степени нуждается в квалифицированных кадрах. С другой – Поморье на протяжении многих лет было и во многих аспектах остаётся ключевой опорной зоной, обеспечивающей отечественное присутствие в Арктике.

В центре внимания – человек

Как было отмечено в ходе заседания, во многом это связано с уникальным человеческим и интеллектуальным потенциалом Архангельской области и в целом Арктической зоны РФ.

— Без этого потенциала невозможно освоение природных ресурсов реализация различных проектов в сфере экономики, развитие транспортных магистралей,– отметил в своем вступительном слове Игорь Орлов.

Поэтому основная тема приближающегося форума обозначена как «Человек в Арктике».  Она вызывает высочайший интерес. Как отметила в своем выступлении ректор САФУ Елена Кудряшова, о своём желании принять участие в форуме заявили уже более 1800 человек. 

Площадь помещений, задействованных под мероприятия в рамках форума, составит 46 тысяч квадратных метров. Не менее 200 студентов САФУ будут привлечены к участию форума в качестве волонтёров.

Показать достижения и обозначить перспективы

Большое внимание члены рабочей группы уделили вопросам, которые необходимо обсудить в рамках форума.

— Принципиально важно показать не только наши достижения, но и перспективные направления развития образования и науки в Арктической зоне, – отметил Григорий Трубников.

Одним из таких направлений может стать деятельность «Арктического плавучего университета» – совместного проекта Русского географического общества, САФУ и Севгидромета.

Также в рамках деятельности рабочей группы «Развитие образования и науки» Госкомиссии по развитию Арктики предложено уделить внимание различным аспектам молодёжной политики: развивать арктические территории предстоит выпускникам школ и вузов.

В преддверии форума «Арктика – территория диалога» планируется проведения выездных заседаний и других отраслевых рабочих групп Государственной комиссии по развитию Арктики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Комментарии

Григорий Трубников, заместитель министра образования и науки РФ

Признаюсь, нахожусь под огромным позитивным впечатлением от того, что делается в регионе: как поддерживается детское творчество. Я увидел целый ряд совершенно замечательных проектов, которые реализованы в Архангельске, в частности на базе САФУ. Видно, что руководство региона хорошо понимает – интерес к творчеству, к науке, к технике необходимо развивать с самого малого возраста. Не думаю, что найдется много других регионов, которые могут похвастаться такими достижениями. Это надо развивать, поддерживать. Уверен, что здесь, в вашем регионе выбран абсолютно правильный вектор.

Губернатор

14 февраля

Тер­рито­рия нау­ки: выез­дное заседа­ние Гос­ком­ис­сии по Аркти­ке про­шло в Архан­гель­ске

14 февраля

В Поморье прой­дёт меж­дуна­род­ный тур­нир «Бит­ва за Арктику»

14 февраля

В Крас­ноб­ор­ске про­дол­жа­ет­ся стро­итель­ство началь­ной школы

14 февраля

Вос­поми­на­ния Жана Сова­жа вер­нулись в Архан­гельск четы­ре века спустя

13 февраля

На Земле Фран­ца-Иоси­фа появит­ся музей под откры­тым небом

13 февраля

Помор­ский кар­тофель наби­ра­ет попул­яр­ность на рынке бюд­жетных закупок

13 февраля

Актёр и про­дю­сер Игорь Уголь­ни­ков вой­дёт в сос­тав Поморс­ко­го зем­ляч­ес­тва в Москве

8 февраля

Игорь Орлов вру­чил пер­вые Ломо­нос­ов­ские сти­пен­дии пер­вок­ур­сни­кам САФУ

8 февраля

Игорь Орлов: «Наша задача – сох­ранить сис­тему биб­ли­отек»

8 февраля

Рос­сийс­кий инвести­ци­он­ный форум «Сочи 2017» ждёт гостей

8 февраля

Игорь Орлов: «Муни­ципаль­ные пред­при­ятия дол­жны быть при­ме­ром поведе­ния на рынке»

7 февраля

Архан­гельск гото­вит­ся при­нять гос­тей меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

7 февраля

В Лешу­кон­ском капи­таль­но отрем­он­тиро­вали полсотни домов

6 февраля

Севе­род­винс­кая ТЭЦ-2 рабо­та­ет в штат­ном режиме

6 февраля

Игорь Орлов встре­тил­ся с минис­тром образо­ва­ния и науки РФ Оль­гой Василье­вой

3 февраля

Управля­ющие ком­па­нии Архан­гель­ска под­ключа­ют­ся к реали­за­ции про­ек­та «ЖКХ и город­ская среда»

2 февраля

Игорь Орлов: «Юби­лей «Прав­ды Севе­ра» необ­ходи­мо про­вес­ти на дос­тойн­ом уровне»

1 февраля

Пра­витель­ство и пар­лам­ен­та­рии: сов­мест­ная рабо­та в интере­сах региона

1 февраля

Кад­ровые обновле­ния в пра­витель­стве области

Похожие новости

14 февраля Губернатор

Тер­рито­рия нау­ки: выез­дное заседа­ние Гос­ком­ис­сии по Аркти­ке про­шло в Архан­гель­ске

14 февраля Губернатор

В Поморье прой­дёт меж­дуна­род­ный тур­нир «Бит­ва за Арктику»

14 февраля Экономика

На фору­ме «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» рас­смо­трят перс­пе­ктивы энер­го­снаб­же­ния Заполярья

13 февраля Образование

В САФУ обсу­дят под­гот­ов­ку к заседа­нию Гос­ком­ис­сии по воп­ро­сам раз­ви­тия Аркти­ки в рам­ках меж­дуна­род­ного форума

11 февраля Общество

Аркти­чес­кий эко­но­ми­чес­кий совет соб­рался в Санкт-Пет­ер­бурге в пред­две­рии фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

8 февраля Общество

Сбор­ная Вель­ского райо­на – победи­тель Бело­мор­ских игр

7 февраля Экономика

Алек­сандр Пис­ку­нов: «Нель­зя рас­сма­тривать эко­но­ми­ку в отрыве от полити­ки и соци­оло­гии»

7 февраля Губернатор

Архан­гельск гото­вит­ся при­нять гос­тей меж­дуна­род­ного аркти­чес­кого форума

6 февраля Губернатор

Игорь Орлов встре­тил­ся с минис­тром образо­ва­ния и науки РФ Оль­гой Василье­вой

2 февраля Промышленность

Рыб­ный тран­зит через Архан­гельск: быс­трее, дешев­ле, качест­ве­ннее

2 февраля Общество

Объяв­лена дело­вая про­грамма фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

30 января Общество

Алек­сандр Ува­ров: «Коор­дина­ция спа­са­те­лей в Аркти­ке дол­жна быть еди­ной и меж­дуна­род­ной»

28 января

Сто­лица Поморья активно вклю­чилась в под­гот­ов­ку к аркти­чес­кому форуму

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия