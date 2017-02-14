Территория науки: выездное заседание Госкомиссии по Арктике прошло в Архангельске

Вопросы подготовки международного форума «Арктика – территория диалога» стали приоритетной темой выездного заседания рабочей группы «Развитие образования и науки» Госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое прошло сегодня в Архангельске.

В заседании приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова, а также представители профильных федеральных и региональных ведомств, депутаты и учёные.

Впервые заседание рабочей группы Госкомиссии по развитию Арктики прошло в формате выездного заседания. Архангельск был определен в качестве места встречи членов рабочей группы неслучайно.

С одной стороны, вопросы образования и науки становятся всё более значимыми в современных условиях: именно Арктика в наибольшей степени нуждается в квалифицированных кадрах. С другой – Поморье на протяжении многих лет было и во многих аспектах остаётся ключевой опорной зоной, обеспечивающей отечественное присутствие в Арктике.

В центре внимания – человек

Как было отмечено в ходе заседания, во многом это связано с уникальным человеческим и интеллектуальным потенциалом Архангельской области и в целом Арктической зоны РФ.

— Без этого потенциала невозможно освоение природных ресурсов реализация различных проектов в сфере экономики, развитие транспортных магистралей,– отметил в своем вступительном слове Игорь Орлов.

Поэтому основная тема приближающегося форума обозначена как «Человек в Арктике». Она вызывает высочайший интерес. Как отметила в своем выступлении ректор САФУ Елена Кудряшова, о своём желании принять участие в форуме заявили уже более 1800 человек.

Площадь помещений, задействованных под мероприятия в рамках форума, составит 46 тысяч квадратных метров. Не менее 200 студентов САФУ будут привлечены к участию форума в качестве волонтёров.

Показать достижения и обозначить перспективы

Большое внимание члены рабочей группы уделили вопросам, которые необходимо обсудить в рамках форума.

— Принципиально важно показать не только наши достижения, но и перспективные направления развития образования и науки в Арктической зоне, – отметил Григорий Трубников.

Одним из таких направлений может стать деятельность «Арктического плавучего университета» – совместного проекта Русского географического общества, САФУ и Севгидромета.

Также в рамках деятельности рабочей группы «Развитие образования и науки» Госкомиссии по развитию Арктики предложено уделить внимание различным аспектам молодёжной политики: развивать арктические территории предстоит выпускникам школ и вузов.

В преддверии форума «Арктика – территория диалога» планируется проведения выездных заседаний и других отраслевых рабочих групп Государственной комиссии по развитию Арктики.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области