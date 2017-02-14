Территория науки: выездное заседание Госкомиссии по Арктике прошло в Архангельске

Вопросы подготовки международного форума «Арктика – территория диалога» стали приоритетной темой выездного заседания рабочей группы «Развитие образования и науки» Госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое прошло сегодня в Архангельске.
В заседании приняли участие заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, ректор Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова Елена Кудряшова, а также представители профильных федеральных и региональных ведомств, депутаты и учёные.
Впервые заседание рабочей группы Госкомиссии по развитию Арктики прошло в формате выездного заседания. Архангельск был определен в качестве места встречи членов рабочей группы неслучайно.
С одной стороны, вопросы образования и науки становятся всё более значимыми в современных условиях: именно Арктика в наибольшей степени нуждается в квалифицированных кадрах. С другой – Поморье на протяжении многих лет было и во многих аспектах остаётся ключевой опорной зоной, обеспечивающей отечественное присутствие в Арктике.
Как было отмечено в ходе заседания, во многом это связано с уникальным человеческим и интеллектуальным потенциалом Архангельской области и в целом Арктической зоны РФ.
— Без этого потенциала невозможно освоение природных ресурсов реализация различных проектов в сфере экономики, развитие транспортных магистралей,– отметил в своем вступительном слове Игорь Орлов.
Поэтому основная тема приближающегося форума обозначена как «Человек в Арктике». Она вызывает высочайший интерес. Как отметила в своем выступлении ректор САФУ Елена Кудряшова, о своём желании принять участие в форуме заявили уже более 1800 человек.
Площадь помещений, задействованных под мероприятия в рамках форума, составит 46 тысяч квадратных метров. Не менее 200 студентов САФУ будут привлечены к участию форума в качестве волонтёров.
Большое внимание члены рабочей группы уделили вопросам, которые необходимо обсудить в рамках форума.
— Принципиально важно показать не только наши достижения, но и перспективные направления развития образования и науки в Арктической зоне, – отметил Григорий Трубников.
Одним из таких направлений может стать деятельность «Арктического плавучего университета» – совместного проекта Русского географического общества, САФУ и Севгидромета.
Также в рамках деятельности рабочей группы «Развитие образования и науки» Госкомиссии по развитию Арктики предложено уделить внимание различным аспектам молодёжной политики: развивать арктические территории предстоит выпускникам школ и вузов.
В преддверии форума «Арктика – территория диалога» планируется проведения выездных заседаний и других отраслевых рабочих групп Государственной комиссии по развитию Арктики.
Комментарии
Признаюсь, нахожусь под огромным позитивным впечатлением от того, что делается в регионе: как поддерживается детское творчество. Я увидел целый ряд совершенно замечательных проектов, которые реализованы в Архангельске, в частности на базе САФУ. Видно, что руководство региона хорошо понимает – интерес к творчеству, к науке, к технике необходимо развивать с самого малого возраста. Не думаю, что найдется много других регионов, которые могут похвастаться такими достижениями. Это надо развивать, поддерживать. Уверен, что здесь, в вашем регионе выбран абсолютно правильный вектор.