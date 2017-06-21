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«Команда 29»: разработка препаратов на основе биоресурсов и молодёжные банковские услуги

21 июня 16:15 События Молодежь

Среди двенадцати кейсов, которые разберут участники молодёжного форума «Команда 29», появились производство фармацевтических препаратов и косметических средств на основе местных биоресурсов и разработка новых банковских сервисов и продуктов для семей и путешественников.

Заказчиком первого кейса стал  Северный государственный медицинский университет, который уже занимается разработкой и производством таких препаратов.

Форумчанам предлагают определить, как можно интегрировать научные разработки СГМУ в реальную сферу производства, разработать возможные каналы и формы продвижения таких разработок и предложить новые источники биоресурсов Архангельской области и идеи их использования.

В работе кейса смогут принять будущие технологи, химики, экономисты, медики, биологи, PR-специалисты, маркетологи.

В Архангельской области отрасль использования биоресурсов развивается из года в год. В регионе есть инновационные разработки в биомедицинской сфере, но, как показывает практика, они слабо представлены на рынке.

— Участие в форуме станет полезным не только для развития коммуникативных навыков, формирования и закрепления специальных компетенций, но и, надеемся, даст импульс для вхождения молодых специалистов в коммерческую сферу прибыльного и бурно развивающегося в нашей стране Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа) – техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.фармацевтического бизнеса, – отметил заведующий кафедрой фармакологии, доктор медицинских наук Илья Крылов.

Кейс, заказчиком которого выступил «Альфа-Банк», получил название «Новые банковские сервисы и продукты для семей и путешественников». 

Участникам проектной группы кейса предлагается провести анализ существующих предложений «Альфа-Банка», определить целевую аудиторию, проанализировать конкурентов в России и за рубежом для путешественников и семей, выявить и предложить варианты удовлетворения актуальных потребностей целевой аудитории.

Руководитель ККО «Архангельск-ББ-Поморский» АО «Альфа-Банк» Екатерина Чупракова заявила:

«Команда «Альфа-Банка» постоянно думает, что предложить клиентам такого уникального, интересного, чего нельзя просто купить за деньги. Мы создаем продукты и внедряем технологии для того, чтобы у клиента появлялись только позитивные эмоции и всё то, что дает людям возможности двигаться к цели. Молодёжь активно пользуется всеми современными способами связи и общения, и мы хотим из первых уст узнать о том, как молодые люди видят удобный для них банковский сервис, например, при длительных путешествиях».

Участниками проектной группы кейса смогут стать начинающие и опытные путешественники, те, кто имеет опыт организации самостоятельного путешествия, пользователи онлайн-каналов самостоятельных путешествий, маркетологи.

Напомним, форум «Команда 29» пройдёт с 11 по 16 августа в Онежском районе, на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок». В форуме примут участие около 200 представителей молодого поколения из всех районов и городов Архангельской области.

В этом году форум будет работать исходя из новой концепции, которая подразумевает работу проектных команд с набором кейсов, направленных на решение реальных задач муниципалитетов и региона.

Одним из разработчиков образовательной части форума совместно с областным Домом молодёжи выступила Корпорация развития Архангельской области.

Для того, чтобы принять участие в региональном молодёжном образовательном форуме «Команда 29», необходимо до 10 июля пройти регистрацию по ссылке.

Пресс-служба ГАУ АО «Молодёжный центр»

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