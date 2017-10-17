В Архангельск движутся прогрессивные силы джазовой Москвы

С 19 по 22 октября джазовый фестиваль вновь соберёт в Архангельске первоклассных музыкантов со всего мира.

Архангельским журналистам рассказали о программе фестивале «Международные дни джаза».

С 19 по 22 октября джазовый фестиваль вновь соберёт в Архангельске первоклассных музыкантов со всего мира. В столицу Поморья приедут джазисты из Москвы, Курска, Санкт-Петербурга, Вологды, а также из США, Испании, Израиля, Литвы, Швейцарии.

Выступления состоятся на лучших городских площадках: в Поморской филармонии, АГКЦ, Гостиных дворах, САФУ, Архангельском музыкальном колледже.

Фестиваль проводится при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и правительства региона.

В преддверии «Дней джаза» журналистам рассказали о деталях предстоящего музыкального форума. В пресс-конференции приняли участие министр культуры Архангельской области Вероника Яничек, руководитель продюсерского центра «Архангельск Джаз» Тим Дорофеев, директор Поморской филармонии Василий Ларионов, куратор проекта «Кооператор» Мария Бирюкова.

Вероника Яничек отметила:

«В этом году фестивалю вернули историческое название: «Международные дни джаза». Именно так он назывался при жизни его основателя, выдающегося саксофониста, заслуженного артиста России Владимира Резицкого. Кстати, в октябре российскому джазу исполнилось 95 лет. Приятно отметить, что уже 36 лет Архангельск шагает в ногу с джазовой Россией, благодаря всемирно известному фестивалю».

В фокусе фестивальной программы – эксперименты

Тим Дорофеев рассказал, что в основе большинства выступлений будет лежать соединение джаза с другими музыкальными направлениями и визуальным искусством.

Легендарный барабанщик Владимир Тарасов, помимо выступления с оркестром «Круглый Бенд» (Москва), покажет видеоинсталляцию. Испанский гитарист и самобытный художник Анхель Онтальва представит архангельскому зрителю выставку своих картин.

Из Москвы в столицу Поморья приедут «прогрессивные силы российского джаза» – два ярких, непохожих друг на друга, смело экспериментирующих состава: «Ансамбль московских композиторов» трубача Андрея Соловьева и «Live People Ensemble» пианистки Натальи Скворцовой.

— Джаз – всегда магия и для музыканта, и для зрителя, поэтому ни в какое сравнение не идет просмотр видео с концертов с непосредственным присутствием на выступлении джазменов. Это тот случай, когда надо видеть и слышать, что происходит на сцене, чувствовать всё лично, открыться музыке, – подчеркнул Тим Дорофеев.

Признанные мастера сыграют с юными джазменами

В рамках фестиваля в Архангельске выступят более тридцати музыкантов, девять творческих коллективов, среди которых нельзя никого выделить, поскольку все участники – признанные мастера современного искусства.

В программе заявлены такие имена, как звезда академической музыки Борис Андрианов, пианист Леонид Винцкевич, саксофонист Николай Винцкевич, виртуоз игры на банджо Бернард Швентер, гитарист Морди Фербер, саксофонист Леонид Сендерский.

Свое творчество северной публике подарят известный квартет «Arkhangelsk Jazz Friends», ансамбль пианиста Игоря Горькового, «Арт-ансамбль». Архангельский видеохудожник Сергей Жигальцов представит инсталляцию «АртАрктика».

Традиционно состоится «самый сложный концерт» – «Дети в джазе», который за годы своего существования зажег уже не одну яркую «звездочку». В формате этого мероприятия юные музыканты сыграют с именитыми джазменами.

Кроме того, в Архангельске выступит ведущий исследователь джаза, московский журналист Кирилл Мошков. Он прочитает лекцию «Джаз в России: 95 лет».



Открытие состоится в Кирхе

Мария Бирюкова, куратор проекта «Кооператив», рассказала журналистам, что заинтересованная в современном искусстве архангельская молодежь организует в рамках фестиваля выступление известной группы Kubikmaggi.

– Это молодые питерские экспериментаторы. Предполагалось, что их концерт пройдет в типографии «Правда Севера», но возникли технические нюансы. Возможно, площадку придется изменить, варианты сейчас рассматриваем. Для нас важно быть причастными к фестивалю, потому что мы – то поколение, которое на нём выросло, – сказала она.

Директор Поморской филармонии Василий Ларионов заметил, что ценители классической музыки с большим интересом посещают джазовые концерты и подчеркнул, что быть площадкой для фестиваля столь высокого уровня как «Международные дни джаза» – одновременно и честь, и большая ответственность для учреждения культуры.

Именно в камерном зале Поморской филармонии 19 октября в 18:30 состоится открытие музыкальной программы фестиваля. Ранее в тот же день, в 12:00, в библиотеке САФУ будет организован семинар «Предпринимательство в музыкальной индустрии».

Подробная информация о фестивале «Международные дни джаза», программа, фото и видеоматериалы, а также контакты организаторов представлены на сайте мероприятия.

Министерство культуры Архангельской области