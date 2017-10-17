Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

В Архангельск движутся прогрессивные силы джазовой Москвы

17 октября 10:00 Культура Международные связи Архангельск События
С 19 по 22 октября джазовый фестиваль вновь соберёт в Архангельске первоклассных музыкантов со всего мира.
С 19 по 22 октября джазовый фестиваль вновь соберёт в Архангельске первоклассных музыкантов со всего мира.

Архангельским журналистам рассказали о программе фестивале «Международные дни джаза».

С 19 по 22 октября джазовый фестиваль вновь соберёт в Архангельске первоклассных музыкантов со всего мира. В столицу Поморья приедут джазисты из Москвы, Курска, Санкт-Петербурга, Вологды, а также из США, Испании, Израиля, Литвы, Швейцарии.

Выступления состоятся на лучших городских площадках: в Поморской филармонии, АГКЦ, Гостиных дворах, САФУ, Архангельском музыкальном колледже.

Фестиваль проводится при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова и правительства региона.

В преддверии «Дней джаза» журналистам рассказали о деталях предстоящего музыкального форума. В пресс-конференции приняли участие министр культуры Архангельской области Вероника Яничек, руководитель продюсерского центра «Архангельск Джаз» Тим Дорофеев, директор Поморской филармонии Василий Ларионов, куратор проекта «Кооператор» Мария Бирюкова.

Вероника Яничек отметила:

«В этом году фестивалю вернули историческое название: «Международные дни джаза». Именно так он назывался при жизни его основателя, выдающегося саксофониста, заслуженного артиста России Владимира Резицкого. Кстати, в октябре российскому джазу исполнилось 95 лет. Приятно отметить, что уже 36 лет Архангельск шагает в ногу с джазовой Россией, благодаря всемирно известному фестивалю».

В фокусе фестивальной программы – эксперименты

Тим Дорофеев рассказал, что в основе большинства выступлений будет лежать соединение джаза с другими музыкальными направлениями и визуальным искусством.  

Легендарный барабанщик Владимир Тарасов, помимо выступления с оркестром «Круглый Бенд» (Москва), покажет видеоинсталляцию. Испанский гитарист и самобытный художник Анхель Онтальва представит архангельскому зрителю выставку своих картин.

Из Москвы в столицу Поморья приедут «прогрессивные силы российского джаза» – два ярких, непохожих друг на друга, смело экспериментирующих состава: «Ансамбль московских композиторов» трубача Андрея Соловьева и «Live People Ensemble» пианистки Натальи Скворцовой.

— Джаз – всегда магия и для музыканта, и для зрителя, поэтому ни в какое сравнение не идет просмотр видео с концертов с непосредственным присутствием на выступлении джазменов. Это тот случай, когда надо видеть и слышать, что происходит на сцене, чувствовать всё лично, открыться музыке, – подчеркнул Тим Дорофеев.

Признанные мастера сыграют с юными джазменами

В рамках фестиваля в Архангельске выступят более тридцати музыкантов, девять творческих коллективов, среди которых нельзя никого выделить, поскольку все участники – признанные мастера современного искусства.

В программе заявлены такие имена, как звезда академической музыки Борис Андрианов, пианист Леонид Винцкевич, саксофонист Николай Винцкевич, виртуоз игры на банджо Бернард Швентер, гитарист Морди Фербер, саксофонист Леонид Сендерский.

Свое творчество северной публике подарят известный квартет «Arkhangelsk Jazz Friends», ансамбль пианиста Игоря Горькового, «Арт-ансамбль». Архангельский видеохудожник Сергей Жигальцов представит инсталляцию «АртАрктика».

Традиционно состоится «самый сложный концерт» – «Дети в джазе», который за годы своего существования зажег уже не одну яркую «звездочку». В формате этого мероприятия юные музыканты сыграют с именитыми джазменами.

Кроме того, в Архангельске выступит ведущий исследователь джаза, московский журналист Кирилл Мошков. Он прочитает лекцию «Джаз в России: 95 лет».

Открытие состоится в Кирхе

Мария Бирюкова, куратор проекта «Кооператив», рассказала журналистам, что заинтересованная в современном искусстве архангельская молодежь организует в рамках фестиваля выступление известной группы Kubikmaggi.

 – Это молодые питерские экспериментаторы. Предполагалось, что их концерт пройдет в типографии «Правда Севера», но возникли технические нюансы. Возможно, площадку придется изменить, варианты сейчас рассматриваем. Для нас важно быть причастными к фестивалю, потому что мы – то поколение, которое на нём выросло, – сказала она.

Директор Поморской филармонии Василий Ларионов заметил, что ценители классической музыки с большим интересом посещают джазовые концерты и подчеркнул, что быть площадкой для фестиваля столь высокого уровня как «Международные дни джаза» – одновременно и честь, и большая ответственность для учреждения культуры.

Именно в камерном зале Поморской филармонии 19 октября в 18:30 состоится открытие музыкальной программы фестиваля. Ранее в тот же день, в 12:00, в библиотеке САФУ будет организован семинар «Предпринимательство в музыкальной индустрии».

Подробная информация о фестивале «Международные дни джаза», программа, фото и видеоматериалы, а также контакты организаторов представлены на сайте мероприятия. 

Министерство культуры Архангельской области

Губернатор

17 октября

В Архан­гельск дви­жут­ся про­грес­сив­ные силы джа­зо­вой Москвы

15 октября

Игорь Орлов поздра­вил дорож­ни­ков Поморья с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

13 октября

Сог­лаше­ние о кон­цес­сии МУП «Водо­ка­нал» может быть заключе­но уже в этом году

13 октября

Про­ект бюд­жета Поморья на 2018 год: осно­вные пара­мет­ры и социаль­но зна­чимые акценты

13 октября

Актуаль­ный диа­лог: руко­води­тели «райо­нок» обсуди­ли с гла­вой регио­на перс­пе­ктивы раз­ви­тия тер­рито­рий

13 октября

В Архан­гель­ске откры­лась выставка о тру­до­вой биог­ра­фии Поморья

12 октября

Игорь Орлов под­дер­жал главу Архан­гель­ска в реше­нии судь­бы городс­ко­го цирка

12 октября

Игорь Орлов: «Сни­же­ние рей­довых меро­прия­тий в лесу недо­пус­тимо»

12 октября

На муни­ципаль­ном уров­не сок­раща­ет­ся коли­чес­тво нару­ше­ний при пре­дос­тавле­нии све­де­ний о доходах

11 октября

Архан­гельск готов стать цен­тром обслу­жи­ва­ния судов в Север­ном рыбо­хоз­яйс­тве­нном бассейне

11 октября

Эко­но­ми­ка регио­на: про­гноз позит­ив­ный

10 октября

Про­дук­ция вель­чан удос­то­ена высшей наг­рады «Золо­той осени»

9 октября

Гла­вам муни­ципа­ли­те­тов рас­ска­зали об отборе инвестку­ра­то­ров в Архан­гель­ской области

7 октября

Игорь Орлов поздра­вил работ­ни­ков сель­ского хоз­яйс­тва Поморья

5 октября

Осенью этого года около 1500 севе­рян будут приз­ваны в армию

5 октября

Губер­на­тор Архан­гель­ской области Игорь Орлов поздра­вил педа­го­гов с Днём учителя

4 октября

«Золо­тая осень»: на ВДНХ предс­та­влена луч­шая про­дук­ция аграри­ев Поморья

3 октября

Глава регио­на выра­зил собо­лез­нова­ния в связи со смер­тью Люд­милы Кру­ти­ко­вой-Аб­рамо­вой

3 октября

Игорь Орлов: «Уве­рен, новое поруче­ние Пре­зи­ден­та Алек­сандр Цыбуль­ский выпол­нит достойно»

Похожие новости

17 октября Губернатор

В Архан­гельск дви­жут­ся про­грес­сив­ные силы джа­зо­вой Москвы

22 сентября Губернатор

Китай заин­тере­со­ван в сот­рудни­чес­тве с Поморьем в сфере мор­ских перевозок

22 сентября Губернатор

Игорь Орлов пред­ло­жил органи­зовать тор­го­вое предс­та­витель­ство Арме­нии в Архан­гель­ске

22 сентября Губернатор

Архан­гель­ская область пер­вой из регио­нов Рос­сии под­пи­шет сог­лаше­ние с Сербией

22 сентября Губернатор

От про­из­водства до фоль­клора: иност­ра­нные жур­на­лис­ты зна­ком­ят­ся с жиз­нью Поморья

13 октября ЖКХ

Сог­лаше­ние о кон­цес­сии МУП «Водо­ка­нал» может быть заключе­но уже в этом году

13 октября Губернатор

В Архан­гель­ске откры­лась выставка о тру­до­вой биог­ра­фии Поморья

12 октября Губернатор

Игорь Орлов под­дер­жал главу Архан­гель­ска в реше­нии судь­бы городс­ко­го цирка

11 октября Губернатор

Архан­гельск готов стать цен­тром обслу­жи­ва­ния судов в Север­ном рыбо­хоз­яйс­тве­нном бассейне

25 сентября Губернатор

Игорь Орлов: «Дос­той­ное раз­ви­тие кадетс­ко­го кор­пуса – в числе прио­ри­те­тов власти»

22 сентября Губернатор

Есть урожай!

11 сентября Культура

Реконст­рук­ция теат­ра кукол завер­шится в 2018 году

1 сентября Образование

Здра­вст­вуй, школа!

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия