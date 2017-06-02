Добрые соседи

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Архан­гель­ская и Воло­год­ская области под­писа­ли сог­лаше­ние о сот­рудни­чес­тве

2 июня 13:30 ПМЭФ-2017
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

На площадке Петербургского экономического форума главы соседних регионов Игорь Орлов и Олег Кувшинников скрепили своими подписями соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. 

Документ подчёркивает заинтересованность Архангельской и Вологодской областей в сохранении и развитии двусторонних связей на долгосрочной основе и стремление создать для этого организационные, экономические и правовые условия.

Расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам населения и способствует экономическому развитию двух регионов, отмечается в соглашении.

— Вологодская область – наш ближайший сосед. У нас давно установились самые добрые отношения. Но до сих пор официальных отношений установлено не было, – отметил Игорь Орлов. – Сегодня мы подписали соглашение и план действий, которые позволят сориентировать предпринимателей, культурную и туристическую среду на совместную работу.

Отметим, за последние годы межрегиональное взаимодействие наших регионов значительно расширилось.

Товарооборот по сравнению с 2012 годом вырос более, чем в два раза. Большой популярностью среди вологодских абитуриентов пользуется Северный медицинский государственный университет, а призывники с Вологодчины служат на космодроме Плесецк.

Высокую оценку о стороны федерального центра получил уровень взаимодействия двух регионов в рамках противопаводковых мероприятий.

 Архангельская область – это не только сосед, с которым нас связывают давние дружеские отношения, но и серьёзный торгово-экономический партнёр, – отметил Олег Кувшинников.  Межрегиональный товарооборот растёт с каждым годом, и это нас радует. Кроме того, мы вместе с архангелогородцами реализуем множество социокультурных проектов.

В рамках соглашения предполагается и совместная реализация проекта по реконструкции автодороги, соединяющей Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области. Она позволить сократить маршрут из Архангельска в Санкт-Петербург почти на 400 километров.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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