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Приходи на Маргаритинку и регистрируйся в ЕСИА!

20 сентября 14:15 Информация и связь Госуслуги

В рамках проведения Маргаритинской ярмарки 21 и 22 сентября 2017 года в Дворце спорта посетители смогут пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая позволяет заказывать и получать государственные услуги через портал госуслуг.

Помимо этого, подтверждённая учетная запись на портале госуслуг может быть использована для входа и на другие государственные ресурсы, например, на сайт налоговой службы, пенсионного фонда, в систему ГИС ЖКХ (по вопросам эксплуатации и управления вашего дома), на сайт электронной регистратуры Архангельской области zdrav29.ru, для входа в систему системы Дневник.ру.

Для получения услуги с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и СНИЛС.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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