III форум приёмных родителей Поморья стартует в Архангельске 26 октября

Вопросы социальной поддержки и сопровождения семей, взявших на воспитание детей, будут обсуждать в Архангельске на форуме приёмных родителей. Его организатором выступило региональное министерство образования и науки.

Основную тональность дискуссионным площадкам форума задаст тематика семейного устройства детей-сирот.

Стоит отметить масштабную работу, которую проводит правительство Архангельской области в этой сфере. Свидетельством тому служат цифры статистики: за три последних года более одной тысячи юных северян обрели новые семьи. Растёт количество организаций, которые ведут подготовку кандидатов в замещающие родители. На сегодня таких организаций уже 17.

В апреле этого года правительство Архангельской области заключило соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Арифметика добра». Целью совместной работы является защита прав и интересов детей-сирот.

Также на форуме пройдёт награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей».

Пленарное заседание III форума приёмных родителей откроется 26 октября в 12:00 в актовом зале областного Дворца детского и юношеского творчества по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73.

Приглашается пресса.

Министерство образования и науки Архангельской области