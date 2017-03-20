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Фестиваль семейных театров «Сказка приходит в дом» пройдёт в Поморье в третий раз

20 марта 11:55 Общество Семья Доступная среда

22 марта в международном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится видеомост Москва–Симферополь–Грозный–Архангельск, посвящённый началу ежегодного всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в дом».

В Москве к участию приглашены заместитель министра культуры Российской Федерации Александр Журавский, президент фестиваля – актриса Ольга Будина, директор фестиваля – художественный руководитель «Театра доброй сказки» Вячеслав Науменко и исполнительный директор «Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Лариса Санатовская.

Архангельск на видеомосте будут представлять министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова, начальник отдела семейной политики министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Колпакова и представители семейного театра «Золотой ключик».

– В Архангельской области фестиваль является инклюзивным, в нем принимают участие семьи, где воспитываются дети-инвалиды, – отметила Елена Молчанова. – Участники фестиваля получат возможность показать свои спектакли перед широкой аудиторией, принять участие в мастер-классах по сценическому движению, ораторскому искусству, актёрскому мастерству.

В Архангельской области региональный фестиваль семейных театров «Сказка приходит в дом» проводился уже два раза. В 2016 году он объединил 26 семей из разных районов Поморья. На фестиваль 2017 года планируется пригласить участников и из других регионов Северо-Запада.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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