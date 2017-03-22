Новые объекты появятся в рекреационных и парковых зонах Архангельска, Новодвинска, Коряжмы, Вельска и Приморского района.

Таковы итоги конкурса на получение субсидий на строительство новых спортивных площадок, который провело агентство по спорту Архангельской области.

Главная особенность строительства новых объектов заключается в том, что они появятся в парковых и рекреационных зонах населённых пунктов.

Обустраивать спортивные уголки в местах отдыха в прошлом году предложил Президент России Владимир Путин. Поморье сразу же откликнулось на инициативу главы государства и уже второй год подряд выделяет средства на строительство площадок в городах и районах области.

В этом году на конкурс поступила 21 заявка от 14 муниципальных образований Архангельской области. Победителями стали Архангельск, Новодвинск, Коряжма, Вельск и Приморский район.

Всего на строительство новых объектов из областного бюджета выделено почти пять миллионов рублей.

— Уверен, что любители активного отдыха по достоинству оценят новые общедоступные спортивные объекты, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области