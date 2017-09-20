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Школьникам села Ломоносово открыт путь в Европу

20 сентября 18:30 Международные связи

Культурно-образовательные поездки школьников с малой родины великого ученого в Европу будут продолжены. Об этом заявили немецкие меценаты, супруги Марианне и Франк-Михаэль Энгель во время встречи со старшеклассниками Ломоносовской средней школы и их родителями по время поездки немецкой делегации из немецкого Фрайберга в село Ломоносово.

Напомним. по инициативе благотворительного фонда Энгель в июне 2017 года 15 старшеклассников Ломоносовской средней школы побывали с ознакомительной поездкой во Франции.

Насыщенная двухнедельная программа включала экскурсии, знакомство с достопримечательностями Бургундии и Парижа, памятниками истории и культуры, являющимися объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, спортивные и развлекательные мероприятия.

Дети прогулялись по улочкам Парижа, посетили аббатство Фонтене и храм святой Марии Магдалены в Бургундии. Жили дети в старинном замке, принадлежащем супругам Энгель. Большинство ребят никогда не были за рубежом, поэтому такая поездка стала для них окном в новый мир.

Ребята и их родители высказали огромную благодарность супругам Энгель за незабываемые каникулы во Франции. Они признались, что гости из Германии продемонстрировали детям настоящий пример межнациональной дружбы и народной дипломатии, когда искренние отношения между людьми делают для укрепления связей между двумя странами намного больше, чем усилия внешней политики.

Встреча получилась очень теплой и эмоциональной, ведь как признались супруги Энгель, школьники из далекого села Ломоносово стали им как родные дети. Гости привезли своим подопечным сладкие подарки и альбом с фотографиями о поездке.

Как подчеркнул  доктор Энгель, в рамках четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве  между Фрайбергом, Холмогорским районом, фондом Энгель и Ломоносовским фондом, подписанным 5 июля 2017 года, образовательные поездки старшеклассников  Ломоносовской средней школы в Европу будут продолжены.

В следующем году дети отправятся во Фрайберг, где учился горному делу великий Ломоносов и где при содействии фонда Энгель открыт Ломоносовский дом.

При этом меценаты сообщили, что готовы принимать участие в дальнейшей судьбе первых пятнадцати ребят, с которыми они успели подружиться. Доктор Энгель предложил участникам поездки при желании продолжить образование в Германии.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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