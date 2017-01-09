Банк России предупреждает пенсионеров о возможном мошенничестве

В преддверии январской компенсационной выплаты пенсионерам архангельское подразделение Банка России рекомендует проявлять осмотрительность и не сообщать мошенникам реквизиты своих банковских карт.

Как известно, в январе 2017 года все российские пенсионеры, в том числе и проживающие в нашем регионе, получат единовременную выплату в размере 5000 рублей.

В этот период злоумышленники могут звонить пенсионерам и просить их назвать реквизиты банковской карты и другие персональные данные якобы для перевода этой суммы на карточные счета получателей пенсии.

По словам управляющего отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Михаила Карпунина, такие просьбы – это однозначный признак мошенничества.

— Не сообщайте никому реквизиты банковской карты, пенсионного счета и другие персональные данные, – советует эксперт. – Выплата будет производиться в порядке и на условиях выплаты пенсии в течение января. Никакого заявления и передачи данных для этого не требуется.

Напомним также, что нельзя сообщать данные своей карты (номер, пин-код, CVV-код, кодовое слово и так далее) незнакомцам в любом случае, даже если они представляются работниками банка или госструктур и предлагают какие-то выплаты, компенсации или призы, сообщают о блокировке карты или списании с неё денег.

Правила безопасности при пользовании различными платёжными инструментами нужно соблюдать всем без исключения – преступники делают ставку на невнимательность, доверчивость, легкомыслие, а порой и жажду наживы граждан любого возраста.

Отделение по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России