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Организаторы продлили регистрацию на молодёжный форум «Арктика. Сделано в России»

17 марта 9:50 Арктика – территория диалога Молодежь Наука Арктика

Приём заявок в АИС «Молодёжь России» продлится до 20 марта включительно. Ранее закрытие регистрации планировалось 15 марта.

— Мы приняли решение продлить приём заявок на форум «Арктика. Сделано в России», так как интерес среди молодых людей к работе форума, судя по числу поданных анкет, сохраняется и по сей день, – подчеркнула программный директор форума Анна Аперян.

Списки участников, прошедших отбор на форум, будут опубликованы на сайте Росмолодёжи 23 марта.

Напомним, образовательный форум «Арктика. Сделано в России» пройдёт в Архангельской области с 27 марта по 2 апреля. Он приурочен к масштабному форуму «Арктика – территория диалога», который состоится с 29 по 30 марта.

Гостем форума «Арктика. Сделано в России» станет министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.

Также в образовательной программе мероприятия планируют принять участие министр транспорта РФ Максим Соколов, заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский и знаменитый полярник Артур Чилингаров.

Торжественное открытие III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», в котором примет участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов состоится 27 марта на лыжном стадионе в Малых Корелах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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