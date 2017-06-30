Летняя оздоровительная кампания: безопасно и доступно

Предварительные итоги первой смены летней оздоровительной кампании обсудили в ходе всероссийского селекторного совещания, работой которого руководила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Архангельскую область представляли заместитель председателя правительства региона Екатерина Прокопьева, депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, уполномоченный по правам ребёнка Ольга Смирнова, министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова, министр образования и науки Игорь Скубенко.

За первую смену в Поморье отдохнули 27 тысяч детей

Участники совещания обсудили широкий круг вопросов в сфере организации отдыха и оздоровления детей, представили свои предложения по его совершенствованию, поделись как позитивным опытом, так и существующими проблемами в таких важных вопросах, как профилактика чрезвычайных происшествий, обеспечение безопасности детей, организация досуга.

— Самые важные принципы летней оздоровительной кампании – это безопасность и доступность. И как результат реализации этих принципов – здоровые, отдохнувшие, веселые дети, – отметила Анна Кузнецова.

Отметим, что в Архангельской области в ходе первой смены оздоровительной кампанией было охвачено более 27 тысяч юных северян, для которых было открыто 432 летних лагеря.

Несанкционированных лагерей и лагерей, открывшихся без разрешительных документов, на территории области нет.

В основе безопасности – профилактика

За первую смену проведено 283 профилактических противопожарных обследования зданий и территорий, более 160 тренировок по эвакуации, почти двести противопожарных инструктажей.

В конце мая 2017 года представители ГУ МЧС России по Архангельской области совместно с местными властями, образовательными учреждениями провели открытые уроки, посвященные правилам пожарной безопасности в быту, при отдыхе на природе.

Не меньшее внимание было уделено и вопросам безопасности на воде. Инспекторами ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области в период первой смены проведено 587 бесед, инструктажей и занятий с детьми и персоналом по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах.

Несмотря на установившуюся погоду и вынужденное смещение сроков начала купального сезона, проведены водолазные обследования всех планируемых в детских лагерях пляжей, исследования воды и почвы.

– За период первой смены летней оздоровительной кампании в лагерях не было зарегистрировано массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, – отметила Екатерина Прокопьева.



Итоги первой смены оцениваются положительно

Ожидается, что в рамках второй смены на территории области будет работать 46 лагерей, в которых смогут отдохнуть более 4 500 детей.

— Мы разделяем обозначенные Анной Кузнецовой приоритеты. Безопасность и доступность – это именно те вещи, которые взрослые обязаны обеспечить для полноценного детского отдыха, – подчеркнула Екатерина Прокопьева, комментируя итоги селекторного совещания. – Уверена, что вся летняя оздоровительная кампания в Архангельской области пройдет в строгом соответствии с этими принципами. Итоги первой смены внушают уверенность в этом.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области