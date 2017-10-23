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Игорь Орлов:
«Форум «Арктические проекты – сегодня и завтра» может стать базой для арктической экспертной площадки»

23 октября 17:15 Экономика Арктика

С 19 по 20 октября в Архангельске проходил пятый международный форума «Арктические проекты – сегодня и завтра».

Участниками форума стали ведущие российские и зарубежные компании в области добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, машиностроения, судостроения, нефтегазовые операторы, их дочерние общества, федеральные и Форум «Арктические проекты – сегодня и завтра» организован ассоциацией поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» совместно с правительством Архангельской области и Северным (Арктическим) федеральным университетомрегиональные органы власти, региональные промышленные и транспортные предприятия, научные и образовательные учреждения.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал форум важным проектом, интерес к которому постоянно растёт:

«Более шестидесяти спикеров, яркая дискуссия по всем проектам, предметное обсуждение вопросов. Всё это говорит о том, что форум может стать одной из основ создания в Архангельске постоянно действующей экспертной площадки по Арктике. Такая площадка будет работать и в перерывах между проведением международного форума «Арктика – территория диалога».

Напомним, форум «Арктика – территория диалога», согласно Указу Президента РФ проводится в Архангельске один раз в два года. Следующий состоится в 2019 году.

По словам Игоря Орлова, участники форума «Арктические проекты – сегодня и завтра» получили уникальную площадку, на которой компании могли встретиться с потенциальными партнёрами и заказчиками, обсудить возможности сотрудничества, а также получить актуальную информацию о реализации нефтегазовых проектов в Арктике.

Так, на форуме обсуждался проект создания крупного промышленного объекта по сжижению природного газа, который в ближайшей перспективе будет реализован в Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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