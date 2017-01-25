Лучшие учёные Поморья получили именные губернаторские стипендии

Накануне Дня российского студенчества в правительстве региона состоялась торжественная церемония вручения губернаторских стипендий представителям высших учебных заведений Поморья.

Лучшие студенты, аспиранты и докторанты отмечены именными стипендиями за успехи в научной и учебной деятельности по итогам 2016 учебного года. На этот раз в списке отличников – 41 человек.

Отметим, что обладателей стипендий губернатора Архангельской области определяют два раза в год. Выплата докторантам составляет 25 тысяч рублей, аспирантам – 19 тысяч. Студенты вузов получат стипендию в размере 7200 рублей.

В поздравительном слове Игорь Орлов отметил важность поддержки молодёжной науки.

— Вручение именных свидетельств – это решение важной государственной задачи по поддержке талантливой молодежи Архангельской области. В 2017 году мы увеличили размер губернаторской стипендии, постарались расширить формы поощрения тех, от кого в конечном итоге зависит вектор развития региона, – отметил губернатор.



Напомним, по поручению Игоря Орлова организован Ломоносовский целевой прием студентов по приоритетным специальностям для экономики и социальной сферы Поморья. Впервые после долгого перерыва в областном бюджете запланировано более 70 миллионов рублей на исследовательские работы в интересах региона.

Игорь Орлов от души поздравил лучших представителей высших учебных организаций Архангельской области с Днем студента и вручением именных свидетельств и пожелал исследователям дальнейших успехов. Отдельных слов признательности были удостоены научные руководители молодых дарований и родители, поддерживающие и направляющие их.

В ответном слове представители молодежной науки поблагодарили губернатора и правительство за внимание к их первым шагам в области науки.

Аспирант Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем САФУ Мария Выучейская призналась, что материальная поддержка – не только признание её труда, но и стимул к дальнейшему самосовершенствованию.

— Для меня губернаторская стипендия не просто денежная премия. Я думаю, что часть средств я вложу в свои новые знания. Я занимаюсь математическим моделированием, и мои исследования посвящены разработке математических моделей для решения задач медицинской диагностики, – рассказала Мария Выучейская.

Торжественная церемония завершилась общим фотоснимком на память об одном из ярких событий в жизни начинающих ученых, в чьих руках будущее Архангельской области и России.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области