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Кадастровая палата проведет «горячую линию»

6 октября 13:40 Госуслуги

18 октября 2017 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будет организована горячая телефонная линия по вопросам предоставления услуг Росреестра, в том числе в электронном виде.

Специалисты филиала в рамках горячей телефонной линии ответят на все интересующие вопросы, в том числе расскажут о том, кто вправе обратиться с заявлением о государственном кадастровом учете, какие документы необходимы для предоставления государственных услуг Росреестра и о сроках их предоставления.

Кроме того, специалисты филиала разъяснят порядок формирования запросов и заявлений на официальном сайте Росреестра.

Ваших звонков ждут 18 октября 2017 года с 10:00 до 12:00 по телефону: (8182) 21-18-15.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО

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