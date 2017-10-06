Кадастровая палата проведет «горячую линию»

18 октября 2017 года в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу будет организована горячая телефонная линия по вопросам предоставления услуг Росреестра, в том числе в электронном виде.

Специалисты филиала в рамках горячей телефонной линии ответят на все интересующие вопросы, в том числе расскажут о том, кто вправе обратиться с заявлением о государственном кадастровом учете, какие документы необходимы для предоставления государственных услуг Росреестра и о сроках их предоставления.

Кроме того, специалисты филиала разъяснят порядок формирования запросов и заявлений на официальном сайте Росреестра.

Ваших звонков ждут 18 октября 2017 года с 10:00 до 12:00 по телефону: (8182) 21-18-15.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и НАО