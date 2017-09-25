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Поморье представило Рособрнадзору итоги минувшей аттестационной кампании

25 сентября 13:30

Итоги минувшего учебного года и задачи на год наступивший обсудили на всероссийском совещании с участием глав и представителей министерств образования всех субъектов РФ, организованном Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Среди проектов, связанных с информационным сопровождением деятельности органов исполнительной власти, был отмечен опыт министерства образования Архангельской области.

Открывая совещание, заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина отметила успехи, достигнутые в организации ЕГЭ за последние годы.

– Я хочу всех поблагодарить за очень слаженную, организованную, эффективную и качественную работу в период итоговой аттестации, – сказала Татьяна Синюгина.

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов напомнил региональным министрам:

«Ставя задачи на следующий год, мы должны помнить, что ЕГЭ остается приоритетом. Но нужно обратить внимание и на другие оценочные процедуры: всероссийские проверочные работы и итоговую аттестацию в девятых классах. Если в системе образования не будет объективности во всех процедурах, мы будем двигаться назад».

Он также попросил уделить особое внимание вопросам объективности в присуждении выпускникам медалей «За особые успехи в учении». Кроме того, в регионах нужно развивать институт общественного наблюдения на ЕГЭ, взаимодействуя с вузами, привлекая студентов в качестве наблюдателей.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова представила результаты анализа экзаменационных работ участников ЕГЭ-2017. Она подчеркнула, что в прошлом учебном году удалось достичь существенных успехов в работе с учениками, которые испытывали определённые трудности с освоением материала.

В рамках работы дискуссионных площадок всероссийского совещания представители министерства образования и науки Архангельской области рассказали об опыте информационной работы ведомства.

В частности, была отмечена деятельность в проектах, связанных с социальными сетями и видеоконтентом, посвящённым итоговой аттестации выпускников школ Поморья.

Министерство образования и науки Архангельской области

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