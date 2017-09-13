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Северян приглашают на всероссийский молодёжный фестиваль песни

13 сентября 18:10 Культура Молодежь

Стартовала регистрация на ежегодный всероссийский молодёжный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». Он объединит молодых авторов и исполнителей в возрасте от 18 до 30 лет со всех регионов Российской Федерации.

Для участия в фестивале каждый претендент (сольный исполнитель или один представитель от музыкального коллектива) должен не позднее 1 октября 2017 года пройти регистрацию в системе «Молодёжь России»

К заявке необходимо прикрепить авторскую песню или ссылку на видеоклип о вашем посёлке, городе, районе, регионе.

Отметим, что в этом году всероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» запустила конкурс «Я люблю тебя, Россия! Дети», финал которого пройдет совместно с финалом молодёжного фестиваля.

В рамках фестиваля запланирована насыщенная образовательная программа, мастер-классы и репетиции. Участники получат возможность расширить свои профессиональные навыки, пообщаться с именитыми музыкантами, продемонстрировать свои таланты.

Более подробную информацию можно найти на странице фестиваля в социальной сети «Вконтакте».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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