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Оленеводы России провели съезд в Якутске

20 марта 16:30 Агропром

В столице Республики Саха (Якутия) с 16 по 20 марта прошел IV cъезд оленеводов России, участие в котором от Архангельской области приняла министр агропромышленного комплекса и торговли Ирина Бажанова.

Главным событием стало  пленарное заседание съезда, где руководители делегаций выступали с докладами о современном состоянии оленеводства в их регионах.

По словам Ирины Бажановой, после снижения поголовья северных оленей в 90-х годах благодаря мерам государственной поддержки, реализуемым в рамках действующей государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ситуация в северном оленеводстве стабилизировалась.

Разведением северных оленей в регионе занимаются два сельхозпредприятия в Мезенском районе: СПК «Рыболовецкий колхоз «Освобождение» и КФЧ Вылко А.В.

На сегодняшний день в Архангельской области поголовье оленей составляет 1,5 тысяч голов, прирост за 2016 год составил 17 процентов, выплачено 608 тыс. руб. субсидий на развитие оленеводства. В 2017 году объём субсидий будет увеличен и составит 738 тыс. руб.

Минсельхоз России в рамках мероприятий съезда наградил лучших в своей отрасли. От Архангельской области благодарственным письмом отмечен оленевод СПК «Рыболовецкий колхоз «Освобождение» Иван Вылко.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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