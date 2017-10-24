Победителей проекта «Живая летопись» наградит в Архангельске Алиса Гребенщикова

26 октября в правительстве Архангельской области соберутся лучшие юные литераторы региона – победители конкурса «Живая летопись. Судьба семьи в истории страны». Кульминацией встречи станет церемония вручения книг, авторами которых являются школьники Поморья.

Напомним, весной этого года Архангельская область первой среди российских регионов организовала у себя литературный конкурс «Живая летопись».

Ученикам 6–11 классов предложили примерить на себя роль писателей и стать авторами книг, рассказывающих об истории их собственных семей и родного края.

Лучшие произведения оценивало жюри, в состав которого вошли губернатор Архангельской области Игорь Орлов, актриса Алиса Гребенщикова и известная телеведущая Тутта Ларсен.

Кроме того, в сети Интернет было организовано читательское голосование. В результате были отобраны и напечатаны книги лучших юных литераторов.

Издания передадут авторам в ходе торжественной церемонии, которая состоится 26 октября в 14:30 минут в зале заседаний правительства Архангельской области.

На встречу с ребятами приедут представители издательства Ridero и актриса Алиса Гребенщикова.

Приглашается пресса. Аккредитация по телефону (8182) 20-06-55.

Министерство образования и науки Архангельской области