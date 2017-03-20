В дни арктического форума жителей региона ждёт целый калейдоскоп событий

Широкий спектр культурных, просветительских и спортивных мероприятий состоится в Архангельске в дни проведения международного форума «Арктика – территория диалога». Принять участие в них может каждый житель и гость Поморья.

Подробнее об этих мероприятиях на пресс-конференции рассказали представители профильных структур правительства региона и Северного Арктического федерального университета.

Как сообщил заместитель министра культуры Архангельской области Алексей Павлов, большое количество событий запланировано в сфере искусства.

— В Поморье приедут уникальные творческие коллективы, которые представляют различные арктические территории. Мы долго думали над названием концертной программы, но в итоге остановились на варианте «Голоса Арктики», – отметил Алексей Павлов. – В их числе – «Эргырон» (Чукотка), «Айархаан» (Якутия), «Зарни ёль» (Республика Коми) и «Хаяр» (Ненецкий автономный округ).

Мамонтёнок едет из Канады

Выступления коллективов пройдут на площадках Дома народного творчества, КЦ «Соломбала Арт», Ломоносовского ДК и Архангельского городского культурного центра.

Заместитель министра культуры отметил: спектр событий с подробными аннотациями представлен в разделе «Культурная программа» на сайте форума «Арктика – территория диалога».

Особое внимание он обратил на выставку «Находка на краю земли», посетители которой смогут увидеть «самый арктический артефакт» – мамонтёнка Любу.

— Мамонтёнок едет к нам из Канады. Он объехал уже почти весь мир. В Архангельск прибудет впервые. С 1 апреля все желающие смогут посмотреть на этот уникальнейший экспонат, – заключил Алексей Павлов.

Папанинские чтения объединят студентов и профессионалов

Мощной образовательно-просветительской площадкой в преддверии и дни форума станет Интеллектуальный центр Северного Арктического федерального университета – научная библиотека имени Е.И. Овсянкина.

По словам проректора по стратегическому развитию и внешним связям САФУ Натальи Кукаренко, ярким событием обещает стать всероссийская молодёжная научная конференция «Папанинские чтения».

Участие в них примут студенты, аспиранты, специалисты, работающие в компаниях и организациях, занятых в Арктике в сфере добычи нефти и газа, проектах по экологии, геологии и других, связанных с освоением территорий Крайнего Севера.

В Интеллектуальном центре также состоятся заседание Совета Национального арктического научно-образовательного консорциума, круглый стол «Человек в Арктике: правовые аспекты освоения Арктического региона», семинар «Роль современных библиотек в обеспечении учебных и научных коммуникаций», серия публичных лекций и ряд других мероприятий.

Вода для борьбы с обледенением

О выставке пожарной и аварийно-спасательной техники, которая будет работать в дни проведения форума, рассказал руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров.

Одним из самых интересных моментов станет демонстрация возможностей оборудования по разрезанию льда струей температурно-активированной воды.

— Температурно-активированная вода эффективно используется для резки льда во время ледохода и паводка. Кроме того, есть возможности использовать её для борьбы с обледенением. Это очень актуально для всех, кто будет пользоваться Северным морским путём, – отметил Александр Уваров.

Арктические игры – для сильных духом

Калейдоскоп спортивных событий, которые состоятся в рамках «Зимних Арктических игр-2017 в городе Архангельске», представили заместитель руководителя областного агентства по спорту Наталья Тельтевская и директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов.

В числе основных мероприятий – первенство России по дзюдо, Беломорские игры, юношеский турнир по хоккею с мячом «Водник Open», открытый турнир по хоккею на валенках, где сразятся сборная Форума и сборная Архангельской области, шахматный фестиваль «Поморская ладья» и региональный финал «Ночной хоккейной лиги».

Наталья Тельтевская обратила особое внимание на фестиваль «Арктика – территория ГТО». Она отметила: в состав команд фитнесс-клубов, участвующих в мероприятии, вошли люди с ограниченными возможностями.

— Арктические игры, проходящие в рамках спортивной программы форума «Арктика – территория диалога», открыты для всех, кто любит спорт и кто силён духом, – подчеркнула она.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области