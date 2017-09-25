Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

На первенстве СЗФО по дзюдо команда Поморья завоевала семь медалей

25 сентября 16:00 Спорт

В Петрозаводске завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. 

В спортивном центре «Акватика» за победу боролись около 300 спортсменов из Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Новгородской областей, Калининграда, Пскова и Республики Коми.

Сборная нашей области под руководством тренера Александра Новикова завоевала семь медалей.

Спортсменка регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Валерия Мальжик и вельский дзюдоист Никита Суетин завоевали «серебро», Илья Буторин, Георгий Лихачев, а также Агюнь Бартенева, Анастасия Загоскина и Александр Зелянин – «бронзу».

По итогам соревнований путёвки на первенство России, которое пройдёт в начале ноября в Крыму, получили Валерия Мальжик и Никита Суетин.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

25 сентября

На пер­венстве СЗФО по дзюдо коман­да Поморья завое­вала семь медалей

25 сентября

Под­твердить учёт­ную запись на портале госус­луг можно в ГИБДД

25 сентября

Спе­ци­алис­ты Цен­тра под­дер­жки моло­дой семьи про­вели лек­ции для рабо­та­ющей молодёжи

25 сентября

В Архан­гель­ске «ожи­вили» кар­тины Ван Гога

25 сентября

Мин­транс Поморья и так­сомо­тор­ные ком­па­нии заклю­чат сог­лаше­ние

25 сентября

Само­воль­ные жилые постройки на зем­лях сель­хоз­назна­че­ния будут снесены

25 сентября

Усло­вия содер­жа­ния и тру­до­ус­тройства осуж­денных обсуди­ли на Общест­вен­ном сове­те при регио­наль­ном УФСИН

25 сентября

140 тысяч руб­лей выручи­ли на бла­гот­вори­тель­ной ярмарке в доме ребёнка

25 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке юных севе­рян учили финан­со­вой гра­мот­ности

25 сентября

Форум «Язы­ко­вая полити­ка: общер­ос­сийс­кая экспе­ртиза» прой­дёт 3 октября в Москве

23 сентября

Иван Демен­тьев: «Фо­рум рабо­та­ющей моло­дёжи – откры­тая пло­щад­ка для новых проектов»

23 сентября

В Архан­гель­ске школь­ни­кам тор­жест­вен­но вру­чили пас­порта граж­дани­на России

22 сентября

Набе­реж­ная Седо­ва в Солом­бале: рабо­та идёт по графику

22 сентября

Есть урожай!

22 сентября

26 рей­дов про­вели архан­гель­ские желез­нодо­рож­ники в ходе месяч­ника безо­пас­ности

22 сентября

В Архан­гель­ске поздра­вили мил­ли­он­ного посети­теля МФЦ

22 сентября

Ломо­нос­ов­ские чте­ния дадут старт юби­лей­ным тор­жеств­ам в честь 80-ле­тия области

21 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­лям рас­ска­зали об осо­бен­ност­ях веде­ния биз­неса в пище­вой отрасли

21 сентября

Архан­гельск при­со­еди­нит­ся к Все­рос­сийско­му дню ходьбы

Похожие новости

25 сентября Общество

На пер­венстве СЗФО по дзюдо коман­да Поморья завое­вала семь медалей

21 сентября Общество

Архан­гельск при­со­еди­нит­ся к Все­рос­сийско­му дню ходьбы

21 сентября Общество

Феде­раль­ная суб­си­дия на обес­пече­ние дос­туп­ной среды на спор­тивных объек­тах уве­ли­че­на на треть

20 сентября Общество

Спе­циаль­ная Олим­пи­ада стар­това­ла в Архан­гель­ске

19 сентября Общество

Ста­нис­лав Куз­не­цов завое­вал восемь золо­тых меда­лей на Кубке Рос­сии по стрель­бе из арбалета

18 сентября Общество

Мария Уда­чина завое­вала четы­ре «золо­та» на пер­венстве Рос­сии по пла­ва­нию для инвалидов

18 сентября Образование

Звёз­ды фут­бола сыг­рали с юными спор­тсме­нами на поле севе­род­винско­го ста­ди­она «Север»

17 сентября Общество

Боль­шой фуболь­ный праз­дник стар­то­вал в Севе­род­винске

16 сентября Общество

В Поморье про­шёл «Кросс Нации»

15 сентября Общество

В Коряж­ме, Вель­ске и Октябрьск­ом откры­лись новые спор­тивные объекты

15 сентября Общество

В Севе­род­винске в 2018 году нач­нётся стро­итель­ство ново­го ФОКа

14 сентября Общество

На старт «Крос­са Нации» в Архан­гель­ске вый­дут 65 «осо­бых» спор­тсме­нов

8 сентября Общество

В полтора раза уве­лич­ит­ся феде­раль­ная суб­си­дия на под­дер­жку спор­та в Поморье

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия