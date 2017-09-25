На первенстве СЗФО по дзюдо команда Поморья завоевала семь медалей

В Петрозаводске завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В спортивном центре «Акватика» за победу боролись около 300 спортсменов из Архангельской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Новгородской областей, Калининграда, Пскова и Республики Коми.

Сборная нашей области под руководством тренера Александра Новикова завоевала семь медалей.

Спортсменка регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Валерия Мальжик и вельский дзюдоист Никита Суетин завоевали «серебро», Илья Буторин, Георгий Лихачев, а также Агюнь Бартенева, Анастасия Загоскина и Александр Зелянин – «бронзу».

По итогам соревнований путёвки на первенство России, которое пройдёт в начале ноября в Крыму, получили Валерия Мальжик и Никита Суетин.

Агентство по спорту Архангельской области