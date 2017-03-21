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Ледовые переправы на региональных дорогах закрываются раньше обычного срока

21 марта 11:40 Транспорт

На региональной сети автодорог Архангельской области на сегодняшний день закрыто уже 17 автомобильных ледовых переправ из 49, обустроенных этой зимой. Специалисты регионального дорожного агентства предупреждают водителей о серьёзной опасности выезда на лёд.

Так, на сегодня закрыто большинство переправ в Пинежском районе, в том числе – на региональной автодороге Архангельск–Карпогоры. Закрыты переправы через Северную Двину в Копачёво, Усть-Пинеге и Ныколе.

Грузоподъёмность оставшихся значительно снижена: по сути, на большинстве из них проезд возможен лишь для легкового автотранспорта. На большинстве переправ наблюдаются забереги и выступившая на лёд вода.

Исключение составляют лишь переправы через Мезень, где грузоподъёмность удерживается на уровне 10–15 тонн. Однако и здесь подрядчики прогнозируют продолжение быстрого снижения грузоподъёмности.

В целом же, как отмечают в центре управления движением дорожного агентства «Архангельскавтодор», очевидно, уже к концу текущей недели будет закрыто большинство переправ.

— В этом году ледовые переправы у нас закрываются значительно раньше обычных сроков. Так, в прошлом году проезд начали закрывать лишь 28 марта, тогда как в нынешнем – уже 16 марта, – рассказала инженер центра управления движением Галина Козлова. – В самое ближайшее время ожидается закрытие переправ через Северную Двину на Верхнюю Тойму, где сейчас наблюдается значительная колейность, а грузоподъёмность снижена на двух тонн, а также на Двинской Березник.

Открытие движения по летним бесплатным переправам на региональной сети автодорог Архангельской области ожидается с 20 мая.

Министерство транспорта Архангельской области

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