Ледовые переправы на региональных дорогах закрываются раньше обычного срока

На региональной сети автодорог Архангельской области на сегодняшний день закрыто уже 17 автомобильных ледовых переправ из 49, обустроенных этой зимой. Специалисты регионального дорожного агентства предупреждают водителей о серьёзной опасности выезда на лёд.

Так, на сегодня закрыто большинство переправ в Пинежском районе, в том числе – на региональной автодороге Архангельск–Карпогоры. Закрыты переправы через Северную Двину в Копачёво, Усть-Пинеге и Ныколе.

Грузоподъёмность оставшихся значительно снижена: по сути, на большинстве из них проезд возможен лишь для легкового автотранспорта. На большинстве переправ наблюдаются забереги и выступившая на лёд вода.

Исключение составляют лишь переправы через Мезень, где грузоподъёмность удерживается на уровне 10–15 тонн. Однако и здесь подрядчики прогнозируют продолжение быстрого снижения грузоподъёмности.

В целом же, как отмечают в центре управления движением дорожного агентства «Архангельскавтодор», очевидно, уже к концу текущей недели будет закрыто большинство переправ.

— В этом году ледовые переправы у нас закрываются значительно раньше обычных сроков. Так, в прошлом году проезд начали закрывать лишь 28 марта, тогда как в нынешнем – уже 16 марта, – рассказала инженер центра управления движением Галина Козлова. – В самое ближайшее время ожидается закрытие переправ через Северную Двину на Верхнюю Тойму, где сейчас наблюдается значительная колейность, а грузоподъёмность снижена на двух тонн, а также на Двинской Березник.

Открытие движения по летним бесплатным переправам на региональной сети автодорог Архангельской области ожидается с 20 мая.

Министерство транспорта Архангельской области