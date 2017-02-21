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В конкурсе ко Дню дикого северного оленя приняли участие 1 300 юных северян

21 февраля 14:15 Молодежь Экология

В Архангельске состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса, посвящённого Дню дикого северного оленя.

В мероприятии, которое прошло в научной библиотеке САФУ, приняли участие представители  министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды», сотрудники Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН и Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В этом году в творческом состязании приняли участие более 1 300 человек: воспитанники детских садов и школьники со всей Архангельской области. На конкурс было представлено без малого четыреста поделок.

День дикого северного оленя отмечается 17 февраля по инициативе WWF. В этот день в 2015 году животное было внесено в Красную книгу Архангельской области. В декабре того же года был учреждён ежегодный конкурс, который призван привлечь внимание к проблеме сокращения его численности.Работы оценивались в четырех номинациях: конкурс экологического плаката,  творческий конкурс, конкурс видеороликов и литературный конкурс.

 В конкурсе плаката «Дикий северный олень – исчезающий вид» в индивидуальной категории победила ученица 11 класса архангельской школы № 82 Юлиана Саблина. Среди коллективных работ в этой же номинации жюри отметило плакат воспитанников архангельского детсада № 100 «Ельничек».

В литературном конкурсе «Один день из жизни дикого северного оленя» в индивидуальной категории  победу завоевала ученица 6 класса гимназия № 3 имени К.П. Гемп Ольга Герасимова. Среди коллективов, лучшей признана работа ребят и воспитателей  подготовительной группы «Святлячок»  образовательного учреждении «Начальная школа–детский сад М. Монтессори» посёлка Октябрьский Устьянского района. В семейной категории победили Андрей Неумоин и его мама Галина Валерьевна из Архангельска.

Как отметил врио руководителя  ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» Андрей Копытов, представленные в литературной номинации  работы выполнены на весьма высоком уровне, поэтому организаторами рассматривается вопрос о выпуске  сборника произведений-победителей.

В творческом конкурсе «Живой символ Севера» в индивидуальной категории лучшей поделкой признана работа ученика 1 класса гимназии № 24 областного центра Елизара Жигалова. В семейной категории победила ученица 6 класса гимназии № 6 Архангельска Екатерина Старостина и её мама Общая численность дикого северного оленя в Архангельской области сегодня составляет около 1 500 особей и продолжает сокращаться. До 80-х годов прошлого века в регионе насчитывалось более 70 тысяч животных. Сегодня эксперты изучают вопрос создания особо охраняемой территорий в местах миграции дикого северного оленя.Татьяна Владимировна.

В конкурсе видероликов «Поздравь дикого северного оленя с Днём рождения» победителями признаны воспитанники старшей группы «Солнышко» детского сада «Малиновка» из Северодвинска.

Многие участники также были отмечены специальными призами жюри.

Вручая заслуженные награды победителям, министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин отметил:

«Этот год объявлен в России Годом экологии. Когда мы задумывались о проведении конкурса, то рассчитывали, что он послужит  толчком  к тому, чтобы его участники не просто сделали поделку, а в процессе этой работы стали интересоваться природой родного края, осознали, насколько важно её беречь. Я думаю, что у нас это получилось».

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области

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