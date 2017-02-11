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Отборочные этапы Дельфийского фестиваля проходят в Архангельске

11 февраля 11:15 Культура Молодежь

В Архангельске проходят региональные отборочные этапы участников Дельфийских игр России – фестиваль «Таланты Поморья». В этом году фестиваль собрал вдвое больше участников, чем в 2016 году.

Отборочные этапы развернулись на девяти площадках областной столицы и продлятся два дня. Помощь в организации и проведении фестиваля оказывают волонтёры областного Дома молодёжи.

Как отметил начальник отдела по делам молодёжи региоального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Юрий Марич, творческий конкурс «Таланты Поморья» является одним из самых масштабных в регионе.

– Конкурс проводится по 17 номинациям. Участие в нём принимают более 590 человек. Это как творческие коллективы, так и индивидуальные участники. Главный приз – возможность представить наш регион на XVI всероссийских Дельфийских играх, которые в апреле этого года пройдут в Екатеринбурге, – сказал Юрий Марич.

Напомним, в прошлом году в рейтинге Дельфийского комитета наш регион занял 13 место, войдя в двадцатку сильнейших.

Гала-концерт фестиваля «Таланты Поморья» состоится на сцене областного драмтеатра 12 февраля в 17:00. Там же будут названы победители конкурса.

Вход свободный.

Приглашается пресса.

Управление по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области

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