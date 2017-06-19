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Фильм «Арктика глазами детей» стал победителем всероссийского телефестиваля

19 июня 15:30 Арктика

Фильм «Арктика глазами детей» телекомпании «Свой регион» из Северодвинска стал победителем всероссийского фестиваля детского телевидения «Включайся» в номинации «Кинолюбитель». Авторы фильма – журналист Наталья Галушина и оператор Павел Прилучный.

«Арктика глазами детей» представляет жизнь на северных территориях через призму детского взгляда. Фильм стал творческим итогом одноименного познавательно-развлекательного проекта, в рамках которого дети собирали информацию об Арктике, создавали «книгу на коленях» – интерактивную папку с поделками на арктическую тематику, ездили на экскурсии в офис национального Проект «Арктика глазами детей» стал одним из победителей конкурса СМИ на арктическую тематику, проведенного по итогам  международного форума «Арктика – территория диалога» ассоциацией арктических СМИ при поддержке губернатора Архангельской области Игоря Орлова. парка «Русская Арктика» и Архангельский краеведческий музей.

Итогом проекта стали детские представления об Арктике, которые были записаны творческой группой.

Телекомпания «Свой регион» принимает участие в фестивале уже во второй раз. В этом году Наталья Галушина представила на конкурс две работы, в том числе – программу «Мысли вслух», главными героями которой стали дети в возрасте от пяти до девяти лет. Проект «Арктика глазами детей» – составная часть этого проекта.

Всероссийский фестиваль детского телевидения «Включайся» – конкурс детских и юношеских телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, участниками которых являются дети в возрасте до 18 лет, а также телекомпаниями, производящими программы для детей.

Фестиваль организован Национальной ассоциацией телерадиовещателей при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  и участии детско-юношеского телеканала «Карусель».  

Для участия в творческом конкурсе поступило более 400 заявок от 184 российских и зарубежных компаний России, Беларуси, Эстонии и Украины. Победителей в семи номинациях выбирали взрослое и детское жюри. Награждение состоялось в телецентре «Останкино» в Москве.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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