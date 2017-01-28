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В Мирном наградили «Офицеров года»

28 января 17:50 Губернатор Плесецк Безопасность
Губернатор Игорь Орлов принял участие в пятнадцатой церемонии награждения победителей конкурса «Офицер года»
Губернатор Игорь Орлов принял участие в пятнадцатой церемонии награждения победителей конкурса «Офицер года»

В гарнизонном Доме офицеров города Мирный подвели итоги конкурса на звание «Офицер года». 

В юбилейной, пятнадцатой церемонии награждения победителей принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Обращаясь к конкурсантам и гостям праздника, глава региона подчеркнул:

— Уважаемые ветераны, военнослужащие и сотрудники славного космодрома «Плесецк», которым гордится вся Архангельская область и наша большая страна! Хранить традиции, продолжать их – это большая работа. И конкурс «Офицер года» – это, безусловно, возможность сказать слова искренней благодарности и уважения людям, которые посвятили себя великому служению своей Отчизне.

Игорь Орлов добавил, что доблесть, патриотизм, честная служба и успехи офицеров космодрома пишут историю Архангельской области:

«Нахождение на нашей территории первого государственного испытательного космодрома – это, с одной стороны, везение, а с другой – великая честь продолжать добрые традиции нашей земли. Вот почему всё, что происходит на космодроме и в городе, является особой заботой регионального правительства и меня лично».  

Глава региона отметил, что все ветви власти и гражданское общество должны обеспечивать надежную работу космической гавани, а также функционирование всех социальных и коммунальных систем Мирного.

— За последние пять лет город заметно преобразился: очень многое сделано во внешней инфраструктуре, не меньше предстоит сделать и в предстоящие годы. С помощью государственных и региональных программ условия службы, работы и жизни офицеров обязательно улучшатся. Делать все, чтобы вы спокойно выполняли государственные задачи – наша важнейшая задача. Желаю вам мирного неба, добра и любви вашим семьям, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, – сказал Игорь Орлов.

Именные часы губернатора Архангельской области Игорь Орлов вручил полковнику Николаю Башляеву.

Ценным подарком главы региона были отмечены полковники Михаил Степыко и Алексей Ерышев, а также подполковник Юрий Кузьменко.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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