В Северодвинске участникам ассоциации «Арктические муниципалитеты» представили концепцию пространственного развития Арктики.

С принципами инновационной стратегии развития российских территорий представителей пяти муниципальных образований, входящих в арктическую зону (АЗ) РФ, познакомил заместитель руководителя межведомственного координационного центра Института социально-политических исследований РАН Александр Пискунов.

Выступление столичного эксперта состоялось по приглашению мэрии города корабелов рамках подготовки к международному форуму «Арктика – территория диалога».

— Нельзя рассматривать экономику в отрыве от политики и социологии. Все это должно проектироваться, по возможности, как единое целое, – подчеркнул Александр Пискунов.

Стратегия пространственного развития – это документ, в котором и отраслевые, и региональные стратегии должны проецироваться на муниципальный уровень, где и происходит регулирование отношений между бизнесом и общественным пространством, между государственной и муниципальной собственностью.

Эти процессы сложны и противоречивы. И, по словам эксперта, анализ товарных, финансовых потоков показывает, что проектирование будущего арктического пространства необходимо вести с учетом всех факторов – социальных, экономических, экологических.

— Для представителей муниципальной власти важно понимать принципы формирования государственной политики в Арктике. Это позволит строить планы развития своих территорий в связке с региональными и федеральными приоритетами, – отметил представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики