Коллектив Архангельского аграрного техникума ждёт «перезагрузка»

Вопросам законодательного урегулирования отношений между руководством и коллективом Архангельского аграрного техникума было посвящено специальное выездное совещание, которое провёл министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. Встреча прошла на базе учебного заведения.

Поводом для открытого разговора стало обращение представителей коллектива техникума, в котором они попросили главу ведомства дать оценку некоторым управленческим решениям директора техникума Инны Лавровой. Причём, сначала это письмо было опубликовано в ряде региональных СМИ, лишь после этого работники официально направили обращение в региональное министерство образования и науки.

Была проведена внутренняя проверка работы техникума. Предварительные результаты министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко озвучил на встрече с коллективом.

— Никаких правовых оснований для взысканий или отстранения директора Архангельского аграрного техникума нет. Идёт обновление управленческой команды. Вполне понятно, что это может не устраивать некоторых представителей коллектива. В этом корень противоречий, которые возникли между руководителем и работниками техникума, – отметил Игорь Скубенко. – В тоже время часть решений, принятых директором, будет пересмотрена.

Кроме того, выяснилось, что в учебном заведении отсутствует коллективный договор – важный внутренний документ, который регламентирует взаимоотношения между руководством и сотрудниками. В частности, в нём прописываются условия доплат и надбавок.

Появление коллективного договора снимет подавляющее большинство вопросов. Именно поэтому Игорь Скубенко предложил представителям техникума при поддержке специалистов регионального министерства образования и науки в кратчайшие сроки разработать такой документ. Курировать выполнение этой задачи будет заместитель министра Сергей Котлов.

— Необходимо совместно выстроить рабочие отношения внутри коллектива. Мы готовы подключаться по абсолютно любым направлениям. Надеюсь, такая перезагрузка приведёт к развитию аграрного техникума, – подытожил Игорь Скубенко.

Глава ведомства ещё раз подчеркнул, что министерство образования и науки Архангельской области проводит работу по популяризации рабочих профессий и сохранению всей существующей сети учреждений среднего профессионального образования. Напомним, на сегодня в Поморье открыто 38 колледжей и техникумов.

Министерство образования и науки Архангельской области