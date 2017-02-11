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Крупнейшие застройщики региона подтвердили свое участие в XII Поморском строительном форуме

11 февраля 11:00 Строительство События Бизнес
Организаторами форума выступили правительство Архангельской области, региональное министерство строительства и архитектуры, КРАО и ГК «Уютный дом»
Организаторами форума выступили правительство Архангельской области, региональное министерство строительства и архитектуры, КРАО и ГК «Уютный дом»

Свое участие в Поморском строительном форуме уже подтвердили лидирующие застройщики Архангельской области «Аквилон Инвест» , «Архгражданреконструкция» и саморегулируемая организация «Союз профессиональных строителей».

Напомним, что главное событие в отрасли состоится 2–3 марта в рамках празднования 80-летнего юбилея Архангельской области.

Специалисты строительной отрасли встретятся, чтобы обменяться опытом, наладить сотрудничество, оказать содействие внедрению инновационных технологий в строительный комплекс Архангельской области. В этом году форум сопровождается обширной деловой программой.

2 марта форум откроется пленарным заседанием «Строительная отрасль Архангельской области: итоги 2016 года и перспективы развития». В этот же день обсудят такие важные темы, как развитие деревянного домостроения и подготовка кадров для отрасли.

Планируется участие в пленарном заседании и панельной дискуссии губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Второй день форума будет посвящён практике и обсуждению ключевых вопросов в строительстве. Эксперты разберут технологии интернет-продвижения и успешных переговоров.

Впервые в истории форума организаторы решили провести выставку компаний-производителей и представителей известных региональных строительных брендов. В экспозиции будет представлена продукция, оборудование и инновационные технологии строительных компаний.

Зарегистироваться для участия можно на официальном сайте Поморского строительного форума.

Телефон для справок: +7 960 005-28-36, электронная почта: mvk@krao29.ru.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

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