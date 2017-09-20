Слушатели Президентской программы защищают проекты

Обучение слушателей 19 потока Президентской программы подготовки управленческих кадров в Архангельской области выходит на финишную прямую: началась защита проектов.

Слушатели 19 потока уже прошли первое испытание – комплексный междисциплинарный экзамен.

С началом второго этапа итоговой аттестации их поздравили председатель аттестационной комиссии Наталья Тришкина, председатель региональной комиссии подготовки управленческих кадров Президентской программы Виктор Иконников и директор образовательной программы Валерий Евсеев.

— Благодаря своему прикладному характеру и актуальности тематики, проекты, подготовленные слушателями 19 потока, получили резонанс и внимание в органах власти Архангельской области, – подчеркнул Виктор Иконников.

К примеру, слушатели представили бизнес-план инновационного производства фитосборов на основе беломорских водорослей в ОАО «Архангельский опытный водорослевый комбинат», проект строительства завода по переработке органических отходов для энергетических целей, стратегию развития ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск» в Архангельской области на 2017–2025 годы» и ряд других проектов.

Отметим, в числе слушателей немало представителей судостроительного кластера Поморья. Одна из наиболее ярких их работ – разработка программы по совершенствованию военно-технического сотрудничества АО ЦС «Звёздочка» с иностранными заказчиками.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области