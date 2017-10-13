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Проект бюджета Поморья на 2018 год: основные параметры и социально значимые акценты

13 октября 16:15 Общество Бюджет

Проект областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» был в центре внимания внеочередного заседания правительства региона 13 октября.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, правительство региона совместно с депутатским корпусом провело большую работу по формированию основных параметров бюджета.

Министр финансов Архангельской области Елена Усачева сообщила: «Доходная часть бюджета региона на 2018 год, с учётом федеральных средств, прогнозируется в объёме 67 миллиардов рублей».

Расходы составят 68,9 миллиарда рублей. Дефицит при этих параметрах сложится в объёме одного миллиарда 854 миллионов рублей.

Четыре главных источника собственных доходов

Елена Усачёва отметила, что сумма собственных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2018 год составит по прогнозу 51,9 миллиарда рублей.

 – Это выше оценок текущего года на 2,9 миллиарда рублей или на 5,9 процента, – констатировала министр. – В 2019 и 2020 годах предусмотрен рост собственных доходов соответственно на 6 и 5,3 процента.

Большую часть доходов региональной казны в грядущем году формируют четыре источника:

  • налог на доходы физических лиц – 17 миллиардов 851 миллион рублей;
  • налог на прибыль – 14 миллиардов 139 миллионов рублей;
  • налог на имущество организаций – 8 миллиардов 34 миллиона рублей;
  • акцизы – 4 миллиарда 28 миллионов рублей.

На повышение зарплаты – более 2,5 миллиарда рублей

Один из главных акцентов проекта бюджета – повышение зарплаты работникам здравоохранения, образования, культуры и других направлений социального блока.

Это повышение запланировано на 2018 год в соответствии с майскими Указами Президента России.

Кроме того, зарплаты указанных категорий работников планируется проиндексировать на четыре процента и в последующий период: с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года.

Однако ряд категорий работников государственных и муниципальных организаций и учреждений, финансируемых за счёт региональной казны, не был предусмотрен в майских Указах.

Поэтому в проекте областного бюджета предложено, что для этих категорий зарплата будет проиндексирована на четыре процента с 1 января 2018 года, а также в последующие два года.

Отметим, по аналогичной «линейке» предусматривается индексация денежных выплат для детей-сирот и на оплату труда приёмных родителей.

Елена Усачёва подчеркнула: «На повышение оплаты труда только по государственным учреждениям в 2018 году предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. При этом в субвенции на образование заложено «плюсом» почти полмиллиарда рублей. Муниципальным образованиям также будет оказана соответствующая финансовая поддержка. Общая потребность консолидированного бюджета на повышение зарплаты составляет более 2,5 миллиарда рублей».

Добавим, что субвенция на образование в целом увеличилась почти на 670 миллионов рублей. В эту сумму вошли 176 миллионов рублей, предусмотренные на учебники, средства обучения и переподготовку педагогов. 

Поддержка муниципалитетов: рост 18 процентов

Отметим ещё ряд социально значимых акцентов проекта консолидированного бюджета Поморья на грядущий год.  

В частности, Елена Усачева сообщила о том, что расходы на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и лечебным питанием сохраняются на уровне этого года – 841 миллион рублей. Однако в сравнении с 2016-ым ассигнования выросли почти на 60 процентов.

С небольшим ростом (14 миллионов рублей «плюсом» к показателю этого года) предусмотрены расходы на оздоровительную кампанию для детей – 362 миллиона рублей.

Финансовая поддержка муниципальных образований региона планируется на полмиллиарда рублей больше, чем в этом году.

— Такой рост 18 процентов – впервые за последние годы, – отметила министр. – В субсидии на финансирование вопросов местного значения учтены как дополнительные расходы на повышение зарплат по всем индексируемым категориям, так и рост коммунальных тарифов.

Инвестирование в культуру: 282 миллиона рублей

Областная инвестиционная программа сформирована в объёме 1 миллиарда 119 миллионов рублей.

В программе 29 объектов, из которых 28 – переходящие или с участием средств федерального бюджета.

В следующем году стоит задача ввести в эксплуатацию 13 объектов.

— Впервые за многолетний период большая часть инвестиционных вложений направляется на сферу культуры, – подчеркнула Елена Усачева.

Это 282 миллиона рублей, которые планируется направить на ряд объектов. В их числе – театр кукол в Архангельске и культурный центр в Каргополе.

Инвестирование в рамках областной программы предполагается и по ряду других направлений, в том числе на объекты дорожного хозяйства, в сферу ЖКХ, на приобретение пассажирских судов для обеспечения перевозок на переправах, в объекты сферы образования и спорта.

По итогам заседания правительства региона принято решение: одобрить проект областного закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и вынести его на рассмотрение Архангельского областного Собрания депутатов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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