ПМЭФ-2017: Игорь Орлов подвёл итоги первого дня работы делового саммита

Форум – замечательная площадка для контактов, которые позволяют «сверить часы» и определить возможные пути развития, отметил глава Поморья Игорь Орлов, комментируя для журналистов итоги первого дня работы архангельской делегации.

В рамках деловой части программы были подписаны соглашения с целым рядом компаний и организаций, которые ориентируют и систему власти, и предпринимательское сообщество на наиболее актуальные темы и задачи.

Особо губернатор отметил соглашение, подписанное с Федеральным агентством связи.

— В этом документе говорится о решении целого комплекса задач, связанного с обучением, с развитием связи в регионе, что является очень актуальным, – подчеркнул Игорь Орлов. – И, конечно, соглашения с инвесторами, которые являются сегодня для нас не просто партнёрами, приносящими деньги. Они решают большой блок вопросов, в том числе – социальной поддержки, создания рабочих мест, наращивания налоговой базы, развития территорий.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области