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Рейтинг Минэкономразвития России: эффективность МФЦ Поморья получила высокую оценку

11 октября 11:00 Майские указы Президента Общество Районы Госуслуги

Министерство экономического развития Российской Федерации опубликовало рейтинг регионов России по организации предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» за второй квартал 2017 года.

Все субъекты РФ были разбиты на четыре уровня – от высокого до низкого. Очень высокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ продемонстрировали 53 региона, в том числе Архангельская область. Каждый из лидеров набрал более 80 баллов из 100 возможных.

Регионы оценивались по нескольким показателям, в числе которых:

  • доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
  • количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня;
  • соответствие правилам организации деятельности МФЦ;
  • использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг для оценки качества предоставления услуг в МФЦ.

Отметим, что на необходимости развития всех этих направлений акцентировал внимание губернатор Архангельской области Игорь Орлов в ежегодном Послании областному Собранию депутатов в марте 2017 года.

В частности, глава региона поручил максимально расширить спектр социально значимых для населения услуг, предоставляемых через многофункциональные центры, а также обеспечить принцип экстерриториальности: эти услуги должны оказываться жителям независимо от места их регистрации.

— Перевод услуг в электронный вид позволит повысить их доступность, снизить коррупционные риски, сократить временные и финансовые затраты государства и граждан, – подчеркнул Игорь Орлов.

Напомним, в сентябре этого года в Архангельской области был зарегистрирован миллионный посетитель многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

На сегодняшний день охват населения услугами МФЦ Поморья превышает 98 процентов.

На территории области действуют 30 отделений на 192 окна приёма, а также 95 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ на 99 окон приёма в поселениях с численностью более одной тысячи жителей.

Работа по повышению эффективности деятельности МФЦ Поморья продолжается: расширяется спектр предоставляемых услуг. В настоящее время их насчитывается уже более 340, а также открываются подразделения на отдалённых территориях региона.

16 октября начинает работу территориально обособленное структурное подразделение МФЦ в посёлке Малошуйка Онежского района.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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