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Украинская автономия Поморья отметит день рождения Тараса Шевченко

24 марта 15:15 Межнациональные отношения

Архангельская региональная общественная организация «Украинская национально-культурная автономия»  приглашает  на  концерт «Прилетайте ж, мои думы!», посвящённый дню рождения Тараса Шевченко.

Исполнительный директор украинской автономии Архангельской области Лидия Чемко отметила, что начало традиции отмечать день рождения прославленного Архангельская региональная общественная организация «Украинская национально-культурная автономия» в декабре 2017 года отметит свое 15-летие.
украинского поэта послужил проект «Слово Шевченко – завещание поколениям», который в 2014 году получил грант регионального правительства.

В этом году в концерте примут участие ансамбль Государственного академического Северного русского народного хора «Северные жемчуга», фольклорные ансамбли украинской автономии Архангельска и Северодвинска, хореографический коллектив «Овация» и ансамбль «Земляки».

Мероприятие пройдёт в малом зале АГКЦ 25 марта. Начало в 15:00.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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