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Восемь школ Поморья вошли в ТОП лучших учебных заведений России

4 октября 16:10 Районы Архангельск
Гимназия №6 г. Архангельска
Гимназия №6 г. Архангельска

Пять городских и три сельские школы Архангельской области вошли в число лучших учебных заведений России по итогам минувшего учебного года. Рейтинги наиболее успешных образовательных организаций составили специалисты Московского центра непрерывного математического образования при поддержке проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты».

Списки передовых учебных заведений формируются ежегодно на основе результатов выпускных испытаний и информации об участии школьников в различных олимпиадах. Подобные рейтинги призваны оценить вклад конкретной школы в решение одной из ключевых задач системы образования – предоставления возможности получения качественного образования и развития способностей учеников.

Как и в прошлом году, подтвердили свои позиции лидеров регионального образования следующие школы и гимназии Поморья:

  • Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоносова;
  • Гимназия №6 (г. Архангельск);
  • Гимназия №3 имени К.П. Гемп (г. Архангельск);
  • Средняя школа №6 с углублённым изучением иностранных языков (г. Северодвинск); 

Средняя школа №45 г. Архангельска

В ТОП-500 городских школ также вошла архангельская средняя школа №45. Таким образом, столица Поморья улучшила свои «образовательные» позиции на российском уровне.

— Отдельный рейтинг составлен среди сельских школ. В этот список вошли сразу три учебных заведения из нашего региона, – рассказал исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов. – В числе лидеров оказались Верхнетоемская средняя школа, Карпогорская средняя школа №118 и Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2.

Министерство образования и науки Архангельской области

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