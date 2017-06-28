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Участники вебинара узнают о «деньгах до зарплаты»

28 июня 10:15 Финансовая грамотность

За последние два года спрос на микрозаймы вырос более чем на 40 %. По данным Банка России, на сегодняшний день услугами микрозаймов уже воспользовались более 10 млн человек, при этом 7 миллионов не рассчитались по взятому займу. Общий ссудный портфель всех микрофинансовых организаций составляет более 90 млрд рублей.

Вебинар «Микрозаймы, или деньги до зарплаты» рассмотрит правовые положения федерального закона о МФО, особенности микрозаймов, риски и последствия их невозврата. Участники узнают, что входит в обязанности коллекторов, на что они имеют право, а какие действия являются незаконными.

Проведёт вебинар кандидат экономических наук, доцент САФУ Елена Богданова.

В ходе вебинара эксперт подробно остановится на вопросах защиты прав потребителей в спорах с микрофинансовой организацией, ответит на вопросы участников и разберёт конкретные жизненные ситуации.

Начало вебинара 29 июня – в 19:00. Продолжительность – 60 минут. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Вебинар «Микрозаймы или деньги до зарплаты» проходит в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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