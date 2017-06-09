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В Поморье откроется «Единое окно» для бизнеса

9 июня 16:45 Экономика Бизнес

Речь идет о координационном центре по работе с обращениями малого и среднего бизнеса, куда можно будет обратиться для получения информации о всех существующих мерах поддержки предпринимателей. Такое решение принято по итогам рабочего совещания при губернаторе Архангельской области Игоре Орлове.

Сегодня в регионе действует разветвлённая инфраструктура поддержки и развития предпринимательства: разработан и реализуется широкий спектр мер поддержки, на региональном и местном уровне действует целый ряд соответствующих институтов. Однако координация взаимодействия между объектами этой инфраструктуры в определенной степени затруднена.

В результате начинающий или уже состоявшийся предприниматель просто не находит ответы на свои вопросы.

Реализуя поручение губернатора Архангельской области, сформулированное в ежегодном Послании, региональное министерство экономического развития разработало концепцию «Единого окна».

Как пояснил глава ведомства Семен Вуйменков, с созданием такого центра предпринимателю будет достаточно обратиться один раз, чтобы получить информацию обо всех существующих мерах поддержки. При этом обратиться разными способами – через интернет-сайт, колл-центр либо лично через МФЦ.

В перспективе функционал «Единого окна» может быть и расширен – со временем оно может стать, например, центром предоставления госуслуг, необходимых для ведения и развития малого бизнеса.

— Целесообразность создания подобной системы взаимодействия с малым бизнесом сомнений не вызывает, – подчеркнул Игорь Орлов. – Но не менее значимы и организационные решения, практическое воплощение представленной концепции. Принципиально важна сама технология работы «Единого окна». Его деятельность должна быть максимально прозрачной и понятной для предпринимателей.

Губернатор поручил министерству в трехмесячный срок подготовить регламенты и сценарии работы «Единого окна», отметим, что сам координационный центр должен начать работу уже до конца текущего года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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