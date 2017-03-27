В Архангельске начнут подготовку метеорологов для работы в Арктике

В технологическом колледже Императора Петра I, который входит в состав Северного (Арктического) федерального университета, намерены начать подготовку кадров по специальности «Метеорология».

Молодые техники-метеорологи будут обучаться при поддержке Северного УГМС, сообщает пресс-служба САФУ.

Планы по увеличению направлений подготовки специалистов озвучил помощник директора колледжа Павел Горбатов:

«Надеемся, что молодежь будет приезжать учиться на эту специальность со всей страны. Сейчас мы ждем распоряжения Министерства образования РФ по предоставлению бюджетных мест на эту специальность. После этого мы планируем начать строительство метеорологической площадки возле главного корпуса колледжа».

Специалисты-метеорологи будут востребованы, уверены в Северном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам специалиста по кадрам Северного УГМС Елены Банцовой, средний возраст работников учреждения сегодня составляет 45–55 лет. А значит, нужны молодые профессионалы для решения новых задач в Арктической зоне РФ.

Предполагается, что будущие метеорологи будут зачисляться в колледж после девятого и одиннадцатого классов.

Напомним, сейчас в САФУ подготовка по направлению «Гидрометеорология» идет на базе Высшей школы естественных наук и технологий.

Министерство образования и науки Архангельской области