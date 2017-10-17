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Турнир «AR2T2»: до 29 октября школьники Поморья могут стать участниками «битвы машин»

17 октября 15:30 Инновации Молодежь

Продолжается регистрация команд на открытый дистанционный командный турнир по робототехнике «AR2T2». До 29 октября можно подать заявку и стать участником «битвы машин», аналогов которой в нашей стране нет.

Учредителем турнира является министерство образования и науки Поморья. Соревнования пройдут на базе Архангельского областного института открытого образования. 

На турнир приглашаются команды школ нашего региона и других субъектов России. Также принимаются заявки и от студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных организаций. В составе каждой команды может быть от двух до четырёх человек.

Своё желание принять участие в «битве» уже подтвердили 34 команды, которые представляют Архангельскую, Амурскую, Кировскую области, город Санкт-Петербург, республики Коми и Саха (Якутия), а также Ненецкий автономный округ, Ставропольский и Пермский края.

Регистрация проводится на портале турниров по робототехнике. Этот сайт позволяет провести состязания в дистанционном формате.

«Битва машин» намечена на начало ноября. Партнёрами турнира стали компании «LEGO Education», Ростелеком и архангельский филиал компании Tele2.

Министерство образования и науки Архангельской области

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