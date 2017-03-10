В рамках Арктических игр пройдет шахматный фестиваль «Поморская ладья»

Совсем скоро в Архангельске стартуют Арктические игры, приуроченные к форуму «Арктика – территория диалога». Одной из интересных изюминок игр станет шахматный фестиваль «Поморская ладья».

Для любителей древней игры организаторы приготовили сразу несколько интересных мероприятий.

Во-первых, 29 марта в научной библиотеке САФУ состоится свободная он-лайн игра «Шахматы без границ». Все желающие смогут прийти в этот день в библиотеку и сразится с соперниками себе по силам. Ожидаются баталии между Партнёром в организации «Поморской ладьи» выступил Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.любителями шахмат из Архангельска, Северодвинска, Мирного, возможно участие в соревнованиях и гостей арктического форума.

Сеанс одновременной игры проведёт гроссмейстер, старший тренер ФИДЕ Александр Черняев.

В этот же день молодёжь проведет свой турнир: в шахматы сразятся студенты СГМУ и САФУ.

— Шахматы в Поморье активно развиваются. Все знают о наших знаменитых сестрах Косинцевых, сейчас в регионе подрастает новое талантливое поколение юных шахматистов, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Кроме того, в рамках Арктических игр пройдут первенство России по дзюдо, Беломорские игры, юношеский турнир по хоккею с мячом «Водник Open», открытый турнир по хоккею на валенках, фестиваль «Арктика – территория ГТО», региональный финал всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд «Ночная хоккейная лига».



Агентство по спорту Архангельской области