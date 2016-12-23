Повышение эффективности управления госимуществом обсудили в правительстве области

Доклад «О повышении эффективности управления государственным имуществом», подготовленный руководителей Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмирием Пристансковым, обсудили на коллегии министерства имущественных отношений Архангельской области.

Коллегия поддержала предложения регионального ведомства по внесению дополнений в доклад.

Министерству рекомендовано продолжить работу по совершенствованию методов управления государственным имуществом Архангельской области с учетом рекомендаций, отражённых в докладе.

Также принято решение направить доклад в адрес муниципальных образований для применения его в дальнейшей работе.

Министерство имущественных отношений Архангельской области