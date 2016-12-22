В Северодвинске состоялась торжественная церемония вручения государственных наград работникам Северного машиностроительного предприятия.

Открывая церемонию, губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул:

«Севмаш всегда на переднем плане российского подводного кораблестроения. Задачи, которые вы решаете, определяют пути развития военно-морского флота страны».

Губернатор поблагодарил работников северодвинской верфи за высокий профессионализм, вклад обороноспособность страны и развитие высоких технологий.

Указом Президента Российской Федерации представлены к государственным наградам создатели головной многоцелевой атомной подводной лодки проекта «Ясень» – «Северодвинск».

Орден Дружбы вручен первому заместителю главного инженера Юрию Моногарову. Он трудится на Севмаше без малого сорок лет. Пришел на завод мастером производственного участка и за время работы вырос до организатора производства.

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены Андрей Вашуков, ведущий инженер по наладке и испытаниям, Александр Кошелев, заместитель начальника отдела научной организации труда, Виктор Свидерский, ведущий инженер по наладке и испытаниям, Валерий Добровольский, старший строитель кораблей.

В ответном слове Валерий Добровольский выразил общую мысль своих коллег: создание подводной лодки – общее дело большого и слаженного коллектива, которым был и остается Севмаш:

«Нас объединяет любовь к своему делу, нацеленность на успех и беззаветное и искреннее служение своей Родине. Хотел бы поблагодарить всех за высокую оценку своего труда и труда моих товарищей, с которыми посчастливилось создавать первую отечественную подводную лодку четвёртого поколения – атомный подводный крейсер «Северодвинск».

Почётное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено гибщику Василию Бажанову, электросварщику Алексею Беляеву, гуммировщику Евгению Мартынову, заместителю начальника научно-исследовательского, технологического и испытательного центра Ярославу Шемчуку.

Почётное звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации» получил заместитель главного конструктора Александр Скорняков, а почётного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации» удостоена главный бухгалтер Севмаша Ольга Ярагина.

Благодарность президента вручена токарю Анне Грибовой, мастеру-универсалу, умеющему работать практически на любом расточном станке.

Обращаясь к представителям коллектива, генеральный директор ОАО ПО «Севмаш» Михаил Будниченко подчеркнул:

«У предприятия грандиозные планы. Мы будем продолжать строить корабли серий «Ясень» и «Борей», ремонтировать «Адмирал Нахимов», будем прикладывать все усилия для безусловного выполнения государственного оборонного заказа».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области