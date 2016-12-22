Более 100 билетов куплено по акции «Подари детям Новый год»

7 декабря в Архангельском театре драмы стартовала акция «Подари детям Новый год!». Горожане уже купили более 100 билетов для детей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

25 декабря в 18:00 постановку смогут увидеть дети и семьи, находящиеся под опекой Архангельского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Исакогорского и Цигломенского округов областного центра.

— Дети из нуждающихся семей, конечно, очень ждут праздника и ярких красок. Спасибо всем, кто подарил им день, который они запомнят надолго, — отметила заместитель председателя КДН Исакогорского и Цигломенского округов Ольга Распарина.

Под опекой Архангельского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних находятся дети, оказавшиеся в социально-опасной ситуации.

— Для наших подшефных поход в театр – это настоящий праздник. На спектакль мы планируем прийти группой или организовать семейными поход. Дети не так часто проводят время со своей семьёй, а эта акция дарит им такую возможность, – рассказала и.о. директора центра Светлана Проняева.

Чтобы принять участие в благотворительной акции, до 5 января любой желающий может приобрести билет на новогодний спектакль «Золотой ключик» в кассе театра драмы им. М.В. Ломоносова. Стоимость билета по акции «Подари детям Новый год» – 150 рублей. В присутствии покупателя кассир наклеит на билет специальную эмблему.

Чтобы билеты вовремя дошли до адресата, приобретать их следует не позднее, чем за два дня до даты спектакля. Результаты акции, а также фотографии участников будут опубликованы на сайте театра.

Министерство культуры Архангельской области