23 сентября в Новодвинске стартовал II форум работающей молодёжи Архангельской области. Свои двери перед участниками распахнуло крупнейшее предприятие нашей области – Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат.

В этом году форум объединил более ста молодых специалистов, студентов старших курсов и руководителей предприятий со всей области.

— Мы прекрасно понимаем, что современную молодёжь интересуют три конкретных момента – это жильё, трудоустройство и интересный досуг. Сегодня в правительстве области существуют инструменты для решения этих проблем, и мы в первую очередь реагируем на те запросы, которые интересуют молодое АЦБК – первое российское предприятие, ставшее членом международного Крафтинститута, объединяющего производителей картона. В этом году комбинату исполнилось 77 лет.поколение, – отметил на открытии форума первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Архангельской области Иван Дементьев.



— Мы сотрудничаем с Новодвинским индустриальным техникумом и САФУ. Для ребят мы организуем практики на предприятии, лучшие студенты получают именные стипендии. Таким образом, мы формируем кадровый резерв на будущее, – рассказал генеральный директор АЦБК Дмитрий Зылёв. – Кроме этого, большую работу мы проводим по обеспечению жильём молодых семей. В этом году 27 работников предприятия получили жилищные сертификаты на покупку собственных квартир. И сегодняшний форум мы рассматриваем как площадку для реализации новых проектов по привлечению потенциальных кадров.

Участников форума познакомят с работой профсоюзов, советов молодых специалистов, а также с корпоративным волонтёрством и научно-инженерным сообществом.

— Зачастую трудящаяся молодёжь не знает о своих правах и не задумывается, что от работы можно получить не только материальную прибыль. Форум работающей молодёжи поможет узнать о профессиональных привилегиях молодых специалистов, – сказал начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалёв.

В этом году форум работающей молодёжи подготовлен Домом молодёжи Форум 2017 года не случайно проходит в цехах АЦБК. Сегодня руководство предприятия уделяет большое внимание молодым квалифицированным кадрам и реализует комплекс мер для формирования достойного резерва работников.Архангельской области при поддержке правительства региона, администрации Новодвинска и руководства АЦБК.

Организаторы приготовили для участников обширную деловую и образовательную программы. Молодёжь познакомится с организациями Поморья, примет участие в пленарном заседании с участием федеральных спикеров. Экспертами образовательных сессий выступят общественные деятели, бизнесмены, политики, а также руководители ведущих предприятий области.

— Каждый форум приносит конкретный результат. В этом году была озвучена идея по созданию единого ресурса, который бы аккумулировал все предложения и социальные проекты для молодых людей. В том числе, жилищное строительство, приобретение готового жилья, участие в предпринимательских программах, субсидирование различных сфер деятельности. Проект поддержал Игорь Орлов, и сейчас его по поручению ведётся соответствующая работа. Сегодня мы также ожидаем новых идей, творческих проектов, которые будут предельно внимательно изучены, а лучшие, безусловно, получат поддержку, – подчеркнул Иван Дементьев.

Впереди участников ждут два дня встреч, тренингов, мастер-классов. Завершится форум работающей молодёжи 24 сентября.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области